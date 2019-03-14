В Климовичском районе милиция избила человека с инвалидностью 14.03.2019, 12:30

Наталья Трохимик уверена, что силовики издевались над ее братом.

Жительница Могилевской области Наталья Трохимик сообщает, что её брата Сергея подвергли пыткам сотрудники милиции. При этом у мужчины имеется инвалидность, он состоит на учете в психиатрической больнице после того, как разбился на мотоцикле, пишет могилевская «Весна».

8 марта силовики задержали Сергея, который живет вместе с матерью в д. Осмоловичи Климовичского района, по подозрению в совершении поджога дома. Его забрали в милицию, где продержали целый день.

Утром мужчину осмотрел местный доктор, а вечером Сергея повезли на освидетельствование в Могилевскую психиатрическую больницу. В результате врач 11-го отделения зафиксировал на его теле побои – на ягодицах и лице.

Согласно Наталье Трохимик, её брата избили в промежутке между тем, как его утром осмотрел врач и вечерней поездкой в психбольницу. В это время он как раз находился в отделении милиции, потому женщина уверена, что виновны силовики.

Она уже направила жалобу в прокуратуру и управление собственной безопасности УВД Могоблисполкома.