Выборы президента Украины: кто выйдет во второй тур 1 14.03.2019, 12:39

Эксперты провели электоральный анализ.

Скандалы последних недель создали проблему для электорального потенциала Петра Порошенко, а публикуемые высокие рейтинги Владимира Зеленского не гарантируют ему участия во втором туре, считают политические эксперты-участники опроса, проведенного Институтом Горшенина, пишет lb.ua.

Так, политолог, директор Института социально-политического проектирования «Диалог» Андрей Миселюк считает, что события последних недель больше всего ударили по позициям действующего президента Украины: «Скандал с «Укроборонпромом» явно не поднимет популярность Порошенко. Вопрос лишь в том, насколько он существенно повлияет на расстановку сил среди лидеров».

К тому же, по мнению эксперта, скандал с «Национальными дружинами» в Черкассах будет иметь продолжение и, в качестве следствия, усиление влияния министра МВД Арсена Авакова. И Петру Порошенко придется считаться с таким усилением.

В то же время, наиболее вероятными кандидатами на участие во втором туре президентских выборов эксперт считает Петра Порошенко и Юлию Тимошенко. «Они были таковыми до начала избирательной кампании. Позже в ситуацию вмешались Зеленский и Гриценко. Но, что касается Зеленского, у него, несмотря на высокие рейтинги, слишком молодой и недисциплинированный избиратель. По мере приближения к дню голосования, это будет все более заметно. Далеко не все симпатики Зеленского придут на участки, будут выстаивать очереди и так далее… Что касается Гриценко, у него, вероятно, будет подъем рейтинга, но, скорее всего, его не хватит для выхода во второй тур» , – отметил Андрей Миселюк.

С такой оценкой возможного поведения электората Владимира Зеленского согласен и глава Института публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ Сергей Быков. «Около половины избирателей Владимира Зеленского – это категория граждан от 18 до 35 лет. Это либо молодежь, либо те люди, которые ходят на выборы непостоянно. Вполне возможно, что избиратель Зеленского просто не дойдет избирательных участков или не сможет защитить свой результат на участках» , – отмечает эксперт.

При этом Быков все же прогнозирует выход во второй тур Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко, отмечая, что вероятность сценария, при котором Зеленский не попадает во второй тур хоть и ненулевая, но все же невысокая.

В то же время шансы Петра Порошенко на второй тур, по мнению эксперта, существенно снизились в результате скандала, связанного с «Укроборонпромом». То, что фигуранты этого скандала лишь отстранены от должностей, а не арестованы “воспринимается людьми как попытка «отмазать» их», – отметил эксперт.

«С высокой долей вероятности, если не будет существенных изменений, если не будет правильной реакции со стороны Администрации президента и власти, то Порошенко не выйдет во второй тур, а во втором туре встретятся Зеленский и Тимошенко» , – заявил Сергей Быков.

В свою очередь эксперт ОО «Фонд общественной безопасности» Юрий Гаврилечко считает, что социологические опросы в нынешней ситуации могут искажать реальную картину настроений в обществе. «Все серьёзные компании, которые проводят социсследования, говорят о катастрофически высоком проценте отказов. Когда для того, чтобы собрать выборку в две тысячи респондентов, нужно постучаться в десять тысяч квартир. Очень сложно прогнозировать ситуацию на основе данных соцопросов» , – отмечает эксперт.

В то же время, говоря о тенденциях последних недель, Гаврилечко так же отмечает ухудшение позиций в предвыборной гонке действующего президента в результате скандала вокруг «Укроборонпрома». Эксперт прогнозирует, что скандал еще не закончен, и в ближайшее время мы можем услышать новые фамилии и факты, связанные с ним. Среди тех, кто, напротив, получил новые электоральные очки в результате резонансных событий последних недель, Юрий Гаврилечко называет Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко.

«Кто однозначно из этой ситуации извлек для себя максимум – так это господин Зеленский. Потому что после такого скандала любые возможные так называемые компроматы против него будут восприниматься через призму этого «свинарчукгейта», и по сравнению с ним всё, что могут придумать политтехнологи, будет мелочью. Также уже сегодня по согласительному совету было видно, что свои позиции усилила Тимошенко. Она давно говорила о заработке действующего президента на армии. А теперь получился шикарный кейс с подтверждением ее слов», – считает Гаврилечко.

Политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик также считает, что скандал вокруг «Укроборонпрома» станет проблемой для Петра Порошенко в свете его электоральных амбиций.

«Это может оттолкнуть от него часть электората. Тех избирателей, для которых он был меньшим злом по сравнению с Зеленским и Тимошенко. Они сейчас задумаются. Часть патриотически настроенного, но критически мыслящего электората может не проголосовать за Порошенко. Скандал с «Укроборонпромом» очень болезненный для них. Голосовать за человека, которого обвиняют в создании коррупционных схем и покрывательстве воровства в армии для них не совсем правильно. А Порошенко на них рассчитывает. На эту аудиторию работал целый массив «порохоботов», которые пытались сформировать правильную повестку для этих избирателей. Теперь там есть проблемы» , – считает эксперт.

И все же, по мнению Кулика, основная борьба сейчас разворачивается между штабами Юлии Тимошенко и Петра Порошенко.

«Социологические исследования – это одно, а реальность другая. И у меня есть сомнения, что рейтинг Зеленского, двадцать четыре процента и выше, будет конвертирован в голоса. Сейчас главная интрига разворачивается между Тимошенко и Порошенко. Именно между этими двумя штабами идет главная схватка в регионах. Между ними происходит главная схватка за ОВК, ДВК, контроль над ними и так далее. Зеленского там не прослеживается» , – подчеркивает Виталий Кулик.

Эксперт также обращает внимание на кардинально различный настрой избирателей Тимошенко и Порошенко. «За Тимошенко будут голосовать те, кто хотел бы, чтобы система качественно менялась. На Порошенко таких ожиданий не возлагается. Порошенко – продолжатель того, что он делал, определенных позитивных трендов, которые в нем видят: безвиз, «армія, віра, мова». А в Тимошенко видят ту, которая может систему встряхнуть. Чтобы власть перетасовалась, чтобы сменились лица в этой власти. А Порошенко – это сохранение тренда на консервацию нынешних тенденций» , – считает Виталий Кулик.