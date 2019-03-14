закрыть
14 марта 2019, четверг, 14:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

В Новой Зеландии изобрели алкоголь, от которого не болит голова

7
  • 14.03.2019, 12:53
  • 1,701

Cоздатель напитка говорит, что после употребления его алкоголя в крови даже не увеличивается количество промилле.

Украинская земля богата талантами, один из них сейчас живет в Новой Зеландии и производит алкоголь, от которого не болит голова, пишет fakty.com.ua.

После переезда в новую страну украинец Александр Киричук начал производить вино, джин, тоник, шоколад без молока и сахара, ароматные духи без вредных химикатов, но самая главная гордость семейного производства – алкоголь. Сколько бы ни выпил, утром, уверяет одессит, организм не мстит.

Александр говорит, что после употребления его алкоголя в крови даже не увеличивается количество промилле. И это не выдумки, а результаты экспериментов.

Обычно он трижды проверяет на алкотестере себя и своих гостей: перед употреблением алкоголя, через 2 часа после и через 4 часа.

Для производства украинец использует кристально чистую воду из скважины глубиной в 121 метр. А еще он один из немногих, если не единственный, кто производит спиртные напитки с помощью оборудования, которое полностью работает на солнечной энергии.


популярное за неделю

Мнение

Раб божий Путин отправится в «рай»
Раб божий Путин отправится в «рай» Андрей Пионтковский
Как рабы на галерах
Как рабы на галерах Константин Скуратович
Весенний позыв
Весенний позыв Ирина Халип
Карикатура на СССР
Карикатура на СССР Игорь Яковенко