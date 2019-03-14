«Домофонщики» атакуют: минчане нашли в почтовых ящиках «левые» договоры с «угрозами» 2 14.03.2019, 13:16

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Фото: onliner.by

Показательный случай происходит прямо сейчас в Минске.

Говорят, в деле борьбы за клиента все средства хороши. Однако с этим зачастую не согласны сами клиенты, пишет onliner.by.

Показательный случай происходит прямо сейчас в Минске по адресу проезд Голодеда, 25. Жильцы многоэтажки обнаружили в своих почтовых ящиках «угрожающие» письма от компании, которую знать не знали.

«Уважаемые собственники! В связи с требованием КУП „Центр информационных технологий Мингорисполкома“ и согласно статье 30 Жилищного кодекса Республики Беларусь вам необходимо заключить индивидуальный договор на услугу „Техническое обслуживание ЗПУ“ домофона вашего подъезда», а в довесок для солидности кинули еще одну бумажку с красным штампом «Уведомление»: «Вы не перезаключили индивидуальный договор на услугу „Техническое обслуживание ЗПУ (Домофон)“. Ваша квартира снята с обслуживания!»

«Красное» уведомление

По первой части все вроде бы верно: по закону при оказании дополнительных услуг (от подключения домофона до трудоустройства консьержа) действительно необходимо заключить договор с каждым собственником, получив его согласие. Но вот информация о том, что квартира снята с обслуживания, похожа скорее на шутку или на изящную попытку ввести человека в заблуждение.

— Я живу в Заводском районе, микрорайон Чижовка, — рассказал Кирилл, который во вторник и обнаружил странные бумаги в своем почтовом ящике. — Основной контингент жильцов нашего дома — это пожилые люди, склонные всем доверять. Но я стараюсь проводить с ними профилактические работы: объясняю, что, во-первых, никого пускать в квартиру нельзя, если сам их не звал. А во-вторых, если даже человек находится в спецодежде, совершенно не факт, что он представитель организации, обслуживающей наш дом.

И вот 12 марта во всех почтовых ящиках появились бумаги, очень похожие на рассылку государственных ЖЭУ, ЖЭСов, Мингаза, Водоканала и т. д. Некое ООО «НАШЖЭС» пугает жителей уведомлением с красным штампом, что их квартира снята с обслуживания. Для меня это похоже на бред, но ведь пенсионеры могут и поверить… (Забегая вперед, скажу, что, естественно, никто от домофона не отключен и все работает).

Стал проверять, что к чему и откуда взялся этот «НАШЖЭС», ведь до этого домофон обслуживало ЖЭУ №5, заключившее индивидуальные договоры сразу же, как только это стало требоваться по законодательству, и выполняющее ремонт по первому требованию. Позвонил в 115 и еще раз уточнил, кто занимается ЗПУ по нашему адресу, ответ: ЖЭУ №5. Набрал номер незваной организации, но по нему никто не отвечал. Тогда стал вчитываться в договор, и вот что выясняется: судя по содержанию пункта 1.1., после заключения договора ООО «НАШЖЭС» может установить нам новый домофон, причем стоимость оборудования не оговорена. То есть, условно, они могут купить нечто за $30 000 и потом потребовать по $2000 с каждой квартиры?..

Да, стоимость услуг кажется совсем небольшой — 0,93 рубля в месяц с квартиры. Но путем нехитрых подсчетов получается 111,6 рубля в месяц и почти 1400 рублей в год с одной пятиэтажки. Это при условии, что стоимость останется на уровне 0,93 рубля в месяц. Очень неплохо за ничего, ведь техническое обслуживание домофона — это и есть ничего. И если ЖЭУ его ремонтирует бесплатно, уверен, эти господа обязательно попросят еще денег за ремонт, — рассуждает молодой человек.

«Я ничего не боюсь»

С представителем организации «НАШЖЭС» у журналистов состоялся очень странный разговор. На просьбу пояснить, как договор и сопроводительные бумаги оказались в почтовых ящиках жильцов дома, мужчина, снявший трубку по указанному номеру телефона, сначала отказался отвечать: мол, разговаривать буду лично с жильцами, пусть пишут запрос, и мне надо их видеть. Затем тактика была изменена.

— Оказаться может что угодно и где угодно. У нас приходят к нам в офис. И у нас просто в коридоре в общем доступе эти бумажки лежат. Их может подойти и взять любой.

— Любой человек может взять документы с вашей печатью и подписью?

— Конечно.

— Вы же понимаете, что вас так могут под уголовное дело подвести?

— Пускай подведут. Вы знаете, я в 24 года отца похоронил, а в 27 — у меня мать от рака умерла. В государстве, где запретили ввоз медтехники.

— Я вам соболезную, но какое это имеет отношение к проезду Голодеда, 25?

— Родителей у меня нет, детей у меня нет, и я ничего не боюсь. Если вы мне чем-то угрожаете, то я еще раз говорю: ничего не боюсь. А вы мне тут начинаете какими-то уголовными делами. Все. Если надо — берите бумажку, ручку и пишите, — разгневанно сказал мужчина и бросил трубку.

К слову, 28 сентября прошлого года на сайте Верховного суда была опубликована любопытная информация: «Экономический суд г. Минска рассмотрел дела об административных правонарушениях, поступившие из Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, в отношении субъекта хозяйствования, а также его должностного лица, которым вменялось совершение правонарушений, выразившихся в совершении действий, являющихся в соответствии с антимонопольным законодательством недобросовестной конкуренцией. [...] Нарушение антимонопольного законодательства выразилось в том, что представители субъекта хозяйствования обманным путем заключили с жильцами дома в г. Минске договоры на техническое обслуживание запорно-переговорных устройств, сославшись на то, что действующая обслуживающая фирма от них отказалась, в результате чего указанная фирма недополучила выручку в части начисления платы за техническое обслуживание ЗПУ за 3 месяца. Действия субъекта хозяйствования по заключению договоров на техническое обслуживание ЗПУ путем введения в заблуждение жильцов дома, повлекшие расторжение договорных отношений с действующей обслуживающей фирмой, являются нарушением запрета на действия со стороны хозяйствующего субъекта, направленные на препятствование формированию деловых связей конкурента, их нарушение или расторжение, препятствование предпринимательской деятельности конкурента, в том числе в целях вступления в деловые отношения с его деловым партнером. [...] Субъект хозяйствования был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 400 базовых величин, что составило 9800 белорусских рублей, должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 базовых величин, что составило 490 белорусских рублей соответственно».

Проще говоря, некая организация обманула жильцов, убедив их, что прежняя обслуживающая домофонная компания с ними не работает, и перевела все договоры на себя, влегкую заработав денежки. Совпадение?