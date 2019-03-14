СМИ: В Киеве убили сотрудника администрации президента 14.03.2019, 13:13

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Фото: zn.ua

(обновляется) Погибший работал главным консультантом департамента информационной политики.

В Шевченковском районе Киева на улице Багговутовской в четверг утром, 14 марта, нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает zn.ua.

Как сообщают СМИ, погибшим оказался Бухтатий Александр 1973 года рождения.

По предварительной информации он работал в Администрации президента Украины главным консультантом Главного департамента информационной политики АПУ.

Фото: Вартові Еспрессо, kriminalukraine.com.ua

Как пишет "Информатор", тело обнаружили около 06:50. Прибывшие на место патрульные сразу заметили на земле кровавые следы, которые вели прямо к трупу. На вид погибшему было около 40-45 лет. По словам медиков, у него разбита голова, а руки полностью покраснели от крови. Мужчина упал у забора стройки, под сухостоем, прямо напротив входа в недостроенную церковь.

По словам рабочих из стройплощадки, около пяти утра на территорию приезжала бетономешалка и тогда трупа еще не было. Обстоятельства происшествия выясняют криминалисты.

Ссылаясь на источники в правоохранительных органах, издание утверждает, что тело принадлежало Александру Бухтатому. Мужчина был главным консультантом Главного департамента информационной политики АПУ. На данный момент правоохранители официально не подтвердили информацию о личности погибшего, однако в его кармане наши удостоверение.