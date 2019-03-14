Цены на нефть достигли максимума за последние четыре месяца 14.03.2019, 13:22

Майские фьючерсы на Brent поднялись до 67,83 доллара за баррель.

Цены на нефть эталонных марок на торгах сегодня, 14 марта, достигли максимальной отметки за четыре месяца, на фоне неожиданного сокращения товарных запасов топлива в США и ожиданий возможного продления сделки ОПЕК.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялись на 0,28 доллара (0,41%) - до 67,83 доллара за баррель, сообщает zn.ua.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли утром на 0,15 доллара (на 0,26%) - до 58,41 доллара за баррель.

По итогам прошлой сессии цена Brent повысилась на 88 центов (1,32%), до 67,55 доллара за баррель, WTI - на 1,39 доллара (2,44%), до 58,26 доллара за баррель.

Товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 3,86 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго США. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов на 2,58 млн баррелей, а эксперты ожидали повышения на 3,3 млн баррелей.

Тем временем запасы бензина на минувшей неделе упали на 4,62 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 3 млн баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 383 тыс. баррелей, эксперты ожидали снижения на 2 млн баррелей.

Кроме того, положительное отношение к риску на всех рынках поддерживают новости из Великобритании. В среду британский парламент отказался от варианта Brexit без соглашения о дальнейшем сотрудничестве в ЕС. Теперь в четверг состоится голосование по вопросу отсрочки Brexit. Участники рынка рассчитывают, что задержка Brexit приведет к менее пагубным последствиям для мировой экономики.