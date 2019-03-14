На границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт
- 14.03.2019, 13:40
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Есть погибший и раненые.
На границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт из-за строительства дороги в юго-западной части Баткенской области Кыргызстана.
Как сообщает Reuters, столкновения начались в среду после того, как кыргызские рабочие попытались возобновить строительство дороги, которая пересекает анклав Ворух, где проживает около 30 тысяч этнических таджиков в Ферганской долине.
Десятки мужчин со стороны Кыргызстана и со стороны Таджикистана начали швырять камни друг в друга, в результате несколько человек были ранены. Позже столкновения обострились.
В сообщении властей Таджикистана говорится, что один человек был застрелен.
Пограничники двух стран вмешались в ситуацию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.
"Ситуация в настоящее время спокойная, находится под контролем пограничников обеих стран", - говорится в сообщении пресс-службы управления погранвойск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.
Для стабилизации обстановки в городе Исфара в Таджикистане начались переговоры между властями двух стран.
"Пока делимитация не завершена есть спорные моменты. Этот вопрос разом невозможно решить. Специалисты работают", - сказал журналистам депутат правящей партии Кыргызстана Иса Омуркулов.
Три бывшие советские республики - Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан - в течение последних трех десятилетий пытаются согласовать границы на территории Ферганской долины, где проживают несколько этнических групп.