Роlitico: Почему Запад снова поддерживает Порошенко 14.03.2019, 14:21

Петр Порошенко

С приближением даты президентских выборов Россия активизировала свои усилия по влиянию на ситуацию в Украине.

Западные столицы приходят к пониманию: Порошенко, лидер, чьи медленные темпы реформ порой расстраивали их надежды на быстрые перемены, теперь является их лучшим и единственным шансом удержать Украину от дрейфа обратно в российскую орбиту влияния.

Об этом говорится в статье "Why the West loves Poroshenko again" в международном издании "Роlitico", перевод которой предлагает LB.ua.

Президент Петр Порошенко не был идейным мыслителем и лицом будущей Украины. Но теперь он выглядит как последняя надежда.

С приближением даты президентских выборов 31 марта Россия активизировала свои усилия по оказанию влияния на президентскую гонку. Недавнее сообщение разведывательных служб США показало, что Кремль стремится использовать «ряд инструментов», чтобы «воспользоваться хрупким положением экономики Киева, широко распространенной коррупцией, кибер-уязвимостями и общественным недовольством».

Цель? Поражение Порошенка и приведение к власти менее антироссийского правительства.

В результате иностранные дипломаты и западные столицы приходят к ироническому пониманию: Порошенко, лидер, чьи медленные темпы реформ порой расстраивали их надежды на быстрые перемены, теперь является их лучшим и единственным шансом удержать Украину от дрейфа обратно в российскую орбиту влияния.

Важно не недооценивать глубокое желание Путина восстановить влияние на Украину.

Для президента России Владимира Путина не так важно, кто победит на выборах, если только это не Порошенко.

Победа любого из двух других лидеров - политически неопытного комика Владимира Зеленского или левого политического ветерана Юлии Тимошенко, чья политика может разорвать отношения Украины с Международным валютным фондом и таким образом может привести к дестабилизации ситуации в стране, открою Путину большее возможности влиять на Украину.

Главный мотив Путина состоит не столько в том, чтобы избрать дружественного Кремлю президента, а в том, чтобы совершенно ясно дать понять любому будущему президенту Украины, что отказ идти на уступки Кремлю приведёт к политической гибели.

Причины попыток Кремля сорвать кампанию Порошенко также глубоко личные.

Когда Порошенко пришел к власти пять лет назад, он выдвинул себя в качестве прагматичного кандидата в пользу мира. Из-за своего бизнеса и богатства он также имел репутацию прагматичного политика, который был открыт для заключения сделок. Путин, вероятно, думал, что деловые интересы Порошенко в России заставят его пойти на компромисс.

Вместо этого украинский президент был грозным противником: Порошенко использовал свое дипломатическое мастерство, чтобы заручиться широкой поддержкой на Западе для крупных экономических санкций против России.

Внутри страны Порошенко снизил влияние России на культуру, запретив российские телеканалы и социальные сети, а также поощряя использование украинского языка в средствах массовой информации и в школах. Он также успешно лоббировал создание независимой украинской православной церкви - религиозный раскол, который нанес серьезный удар историческим притязаниям Москвы на Киев, будет стоить русской церкви миллионы долларов в церковной собственности, а также значительно ослабит влияние ее "мягкой силы" на Украину.

Не в последнюю очередь украинскому лидеру также удалось убедить Соединенные Штаты предоставить Украине смертоносное оборонительное оружие, он восстановил украинскую военную промышленность и создал огромную украинскую военную силу.

Всё это - невралгические проблемы для Путина, который ожидал, что Украина увязнет под воздействием агрессии и дестабилизации ситуации со стороны России, и он не может переварить мысль о том, что Порошенко может выиграть еще один срок.

С начала сезона избирательной кампании Россия использовала сотни миллионов долларов, пытаясь повлиять на выборы в Украине и сорвать их, говорит Служба безопасности Украины.

Кремль стремится повысить политическую температуру, развивая межэтнический и межконфессиональный конфликт и изображая Порошенко беспомощным лидером, который не может поддерживать порядок.

Он также усилил кибератаки против украинских чиновников и Центральной избирательной комиссии Украины, которые он наносит ежедневно, а иногда и ежечасно, а также проводит свою кампанию дезинформации в социальных сетях.

Сброс данных из неизвестного источника, выпущенный в прошлом месяце финансируемой Западом украинской антикоррупционной организацией и обвиняющей в нарушениях со стороны партнеров Порошенко, также оставляет открытой возможность того, что данные могли быть подделаны русскими или дружественными России странами.

Кремль также закладывает основу для антипорошенковской кампании, расширяя возможности дружелюбных по отношению к Кремлю бизнесменов и политиков с помощью привлекательных сделок и доступа на рынки.

Есть бесчисленное множество примеров. Один из ведущих украинских пророссийских политиков Виктор Медведчук, чья дочь является крестной дочерью Путина и чья жена недавно была признана мажоритарным владельцем компании, которая в прошлом году выиграла тендер на разработку прибыльного российского нефтяного месторождения, оказывает влияние на несколько телевизионных новостных станций. Тарас Козак, парламентарий и влиятельный импортер российского дизельного топлива, который также является совладельцем российского производителя оружия, приобрел популярный телеканал 112. Олигарх Дмитрий Фирташ, заработавший миллиарды в качестве одобренного Россией посредника по торговле газом в начале 2000-х владел популярным телеканалом "Интер", и на пороге выборов не прекращалась критика Порошенко.

Масштабы вмешательства России в украинскую политику могут показаться невероятными. Но важно не недооценивать глубокое желание Путина восстановить влияние на Украину.

Столкнувшись с этим свидетельством вмешательства России, критикуемый Порошенко для многих западных наблюдателей начинает выглядеть стратегически обоснованной альтернативой.

Конечно, его президентство получает смешанные оценки. Несмотря на некоторый экономический рост, для большинства украинцев, чья среднемесячная заработная плата в декабре составляла 390 долларов, ситуация не улучшается. И хотя он наблюдает за подавлением коррупции, критики обвиняют его в медленных темпах реформ, в том числе в том, что касается уголовного правосудия.

Но каковы альтернативы? Его соперники, вероятно, ослабят связи Украины с Западом или создадут неопределенность, уничтожив недавний прогресс.

Западные политики поняли, что, возможно, в их интересах принять его достижения и закрыть глаза на его недостатки. Украинские патриоты-либералы тоже приходят к такому же выводу.

Как недавно заявил Ярослав Грицак, один из самых известных общественных интеллектуалов Украины: «Главное решение для либералов сегодня - поддержать Порошенкo в первом туре или подождать до второго?».