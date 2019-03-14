Возле Дроздов строят самый выскоий в Беларуси дом 3 14.03.2019, 14:36

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Дом планируют сдать в эксплуатацию в ноябре 2020 года.

Высотный жилой комплекс «Лазурит», который строится напротив «Минск-Арены», на пересечении улицы Нарочанской и проспекта Победителей, планируют сдать в эксплуатацию в ноябре 2020 года. Но максимальной высоты здание уже достигло, пишет nn.by.

Адрес дома — проспект Победителей, 115. В нем будет 878 квартир.

Застройщик — Управление капитального строительства Мингорисполкома. Ведущий инженер предприятия Сергей Ботяновский рассказывает, что на сегодня это самое высокое здание в Минске:

«В «Лазурите» 37 этажей. Высота дома без шпиля — 126,26 метра, со шпилем — 138,2 метра».

Второе и третье места по высоте, в зависимости от методики подсчета, занимают два здания.

«Парус» на улице Кальварийской (32 этажа + технические, 114 метров без шпиля и 133 метра со шпилем). Фото domovita.by

«Роял Плаза» на проспекте Победителей (30 этажей + технические, 116 метров без шпиля. Высота со шпилем — 130 метров по информации справочных источников или 135 метров по мнению собственника. Фото Slanet.by

Самое высокое сооружение в Беларуси — слонимская телевышка (374 метра).