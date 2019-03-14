Для минчан вводят еженедельные субботники 21 14.03.2019, 14:49

3,193

Районные администрации уже начали зазывать горожан.

С приходом весны в Минске возобновляются еженедельные субботники по уборке и благоустройству. Районные администрации уже начали зазывать горожан к местам приложения труда: во дворы и скверы, в подвалы и на чердаки, где после зимы кому-то же надо убрать мусор и навести порядок. Примкнуть к рядам работников ЖЭСов «неравнодушные минчане» могут уже в эту субботу, сообщает onliner.by.

«Давайте все вместе выйдем на субботники, приведем в порядок улицы столицы. Давайте на деле покажем свое уважение к родному Минску, — сказано в объявлении на сайте администрации Октябрьского района. — Не оставайтесь в стороне! Уют и красота нашего города — это наше общее дело!»

Субботники — давняя традиция. И все же на ежегодные призывы городских властей сделать город чище минчане реагируют без энтузиазма. Как правило, аргументы противников субботников сводятся к тому, что каждый должен заниматься своим делом, а на поддержание порядка во дворах и в подъездах вполне должно хватать тех денег, что берутся из налогов.

Воодушевить минчан на трудовые подвиги в законный выходной в разные годы пытались прежние градоначальники Николай Ладутько и Андрей Шорец. Так, Ладутько убирал снег возле ратуши после Хавьера, а Шорец трудился в одном из парков и на стройках станции метро «Вокзальная» и стадиона «Динамо». Поддержит ли эту традицию нынешний председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак — пока неизвестно.