Белорусам приходят «тунеядские» жировки 14 14.03.2019, 15:00

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Им начислили коммуналку по полным тарифам.

Белорусы, которые попали под скандальный декрет о «тунеядцах» начали получать жировки с платежами по полным тарифам за подогрев воды, пишет tut.by.

«Начисление платы за услугу горячего водоснабжения произведено по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономических обоснованных затрат на ее оказание. Для получения дополнительной информации необходимо обращаться в постоянно действующую «комиссию по координации работы по содействию занятости населения» по месту регистрации», — написано на платежке за ЖКУ.

Ранее планировалось, что жировки с платежами по полным тарифам за подогрев воды белорусы, которые попали под декрет «по содействию занятости населению», получат в феврале. Однако позже этот срок решили перенести.

Льготный тариф за подогрев воды составляет 16,9259 рублей за 1 Гкал, а полный — 88,99 рубля.

В «тунеядских» жировках за февраль по «экономически обоснованным тарифам» посчитан подогрев воды, а также включена доплата за январь. Напомним, с 1 января «не занятые в экономике» оплачивают по полным тарифам горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 года будут также платить за газоснабжение и теплоснабжение.