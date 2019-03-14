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Путина откроют, как дверь

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  • 14.03.2019, 14:59
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Запасайтесь, граждане, колой и попкорном.

Похоже, россияне наконец-то, на 20-м году правления, узнают, «ху из мистер Путин». Увлекательный детектив о деньгах Путина, а также, возможно, его женах, любовницах и друзьях начал писаться в американском Конгрессе. И сразу же будет экранизация, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Скоро закон примут окончательно, а разведка через полгода должна предоставить Конгрессу том с рассказом о финансах Путина. Это, наверное, будет похоже на похождения Чичикова и Остапа Бендера вместе взятых.

Путин закрыл свою семью, своих друзей от общества. Не в пример западным лидерам, где члены семьи президентов и премьеров открыты – это определенная гарантия того, что они не участвуют в чем-то незаконном.

Теперь, похоже, этой закрытости Путина приходит конец. Запасайтесь, граждане, колой и попкорном – экранизация бестселлера «Деньги Путина» через полгода. Но уже сегодня все билеты проданы.


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