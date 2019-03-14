Яцек Чапутович: Польша последовательно противостоит «Северному потоку-2» 14.03.2019, 15:02

Яцек Чапутович

Одна из целей внешней политики страны – обеспечение энергетической безопасности.

Польша последовательно выступает против реализации газопровода "Северный поток-2", поскольку стремится обезопасить себя от зависимости от российского газа.

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович во время выступления в Сейме в четверг, представляя главные задачи польской внешней политики в 2019 году, сообщает Onet.pl.

По словам Чапутовича, одной из целей внешней политики Польши является обеспечение энергетической безопасности, что может произойти только через независимость от поставок российского газа.

"Мы последовательно выступаем против реализации проекта "Северный поток-2" и поддерживаем критическую позицию Европейской комиссии в этой сфере", - сказал польский министр иностранных дел.

Он подчеркнул, что целью пересмотра так называемой европейской газовой директивы является то, чтобы под законодательство ЕС подпадали газопроводы третьих стран.

"В 2018 году мы создали коалицию из нескольких государств, в результате чего был согласован текст пересмотра директивы, которая осложнит для "Газпрома" использовать свое привилегированное положение на европейском рынке. Этот факт не меняет нашу негативную оценку "Северного потока-2", - сказал Чапутович.