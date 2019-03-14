14 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день 3 14.03.2019, 15:25

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Если в этот день метель – к поздней весне.

14 марта – 73-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 292 дня. Именинники – Антон (Антоний), Антонина, Евдокия, Нестор. Международный день числа π. «Сегодня» пишут, какой православный праздник отмечают 14 марта 2019 года. Кроме этого, рассказывают о главных приметах на 14 марта.

14 марта: какой сегодня праздник

14 марта отмечается День преподобной мученицы Евдокии. Она смогла раскаяться в совершенных грехах под влиянием веры во Христа, после чего решила посвятить себя Богу. В награду получила дар исцелять болезни и даже воскрешать умерших. Узнайте о приметах и традициях в этот день.

Народные приметы на 14 марта

Какая Евдокия, таково и лето.

Если на Евдокии ветер с теплого края, то будет хорошее лето, и наоборот.

Евдокия с дождем – лето будет теплое и мокрое.

Какой ветер на Евдокии, такой будет и на Покрову.

Евдокия красна – вся весна красная, на огурцы урожай.

На Евдокию снег – на урожай.

Если в этот день метель – к поздней весне.