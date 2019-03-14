СМИ: Соглашение Путина и Эрдогана по Сирии находится на грани срыва 1 14.03.2019, 15:41

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Россия и ее союзник Асад нарушают договоренности.

Сочинские договоренности между президентами Турции и России о перемирии в сирийском Идлибе оказались под угрозой срыва из-за интенсивных обстрелов войск режима Башара Асада и его союзников.

Об этом заявил глава Управления гражданской обороны Идлиб Мустафа Хадж Юсуф, пишет турецкое государственное агентство Anadolu.

Согласно достигнутым договоренностям, 10 октября 2018 года сирийская оппозиция отвела тяжелое вооружение из Идлиба, но через некоторое время режим Асада и его союзники вновь начали атаковать населенные пункты Идлиба, в которых нет никаких вооруженных группировок, говорится в сообщении.

Юсуф сообщил, что за последние две недели в провинции в результате атак погибли 34 мирных жителя, в том числе 23 женщины и четверо детей. Ранения получил 131 мирный житель (23 женщины и 39 детей).

По его словам, ВВС режима Асада нанесли по Идлибу 32 удара. Кроме того, по указанному району были нанесены 961 артиллерийский и 34 ракетных удара.

"События в Идлибе полностью подрывают сочинские договоренности. Сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Опять возникла угроза того, что сирийские беженцы могут хлынуть в Европу", - сказал Юсуф.

Накануне турецкие и ливанские СМИ сообщили об авиаударах России по Идлибу.