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Стала известна сумма самой крупной взятки в Беларуси в 2018 году

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  • 14.03.2019, 15:55
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Иллюстрационное фото

Взяточника задержали с поличным.

Самая крупная взятка в Беларуси в 2018 году составила 85 тыс. евро. С данной суммой человек был задержан с поличным. «Всего он получил взяток на 152 тыс. евро. Это сфера агропромышленного комплекса», – рассказал на пресс-конференции 13 марта заместитель начальника ГУБЭП МВД Валерий Балабуев.

Общая сумма изъятых взяток в Беларуси в 2018 году составила 544 тыс. долларов. Это фактически в два раза больше, чем в 2017-м, сообщает БелТА.

В прошлом году было возбуждено более 1,1 тыс. уголовных дел по ст. 430 «Получение взятки» УК РБ. Это максимум за последние 10 лет.


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