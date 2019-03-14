Правильное время: когда лучше есть фрукты 3 14.03.2019, 16:13

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Есть продукты, которые хорошо работают в первой половине дня и эти же продукты совершенно не подходят для второй половины дня.

Завтрак мы не начинаем со сладкого (а фрукты — это сладкое), вечером тоже употреблять их не желательно. При трехкратном графике питания идеальное время для фруктов — это обед, так как обед — это большой прием пищи и в это время еда нам нужна разная, разрешается употреблять и углеводы, и белки в одном наборе, пишет сайт facenews.ua.

Фрукт быстро переваривается, поэтому не очень правильно заедать им обед. Пускай он будет аперитивом к трапезе! Ваша порция — 150-200 г сезонных фруктов или ягод.

При пятиразовом питании, фрукты мы употребляем в качестве второго завтрака. Единственный фрукт, который мы можем съесть после экватора (после 15:00) — это авокадо (а вы знали, что авокадо — это фрукт?).

Но после экватора набор продуктов, которые мы можем употреблять без угрызений совести существенно меняется. Во второй половине дня скорость обменных процессов замедляется, прежде всего — метаболизм углеводов.

Что значит экватор? Это значит, если после 15:00 мы едим пасту, каши, суши, фрукты, сладкое, мы получаем энергию, которая не успевает израсходоваться до конца дня. Всю лишнюю энергию наш организм обязательно сохранит "про запас".