Председатель Брестского облисполкома испугался блогеров и журналистов 4 14.03.2019, 16:22

1,240

У брестчан накопилось много вопросов к местным властям.

24 аккредитованных - именно столько человек пустили на встречу с председателем Брестского облисполкома Анатолием Лисом, начало которой анонсировали на 11.00 14 марта, передает «Радыё Рацыя».

Соответствующая информация появилась в соцсетях противников строительства аккумуляторного завода под Брестом, которые вместе с независимыми журналистами хотели воспользоваться возможностью встречи. "Мы хотели задать волнующие вопросы к руководству области", - сообщил известный брестский блогер Сергей Петрухин:

- Лис не хочет меня видеть, хотя он пустил других неаккредитованных блогеров. Я видел по трансляции, что они там. Это непонятно. Такие вот двойные стандарты. Меня безусловно интересует аккумуляторный завод. Почему товарищ Лис подписал договор с инвестором на строительство этого завода с такими нарушениями?

Всего на ступеньках облисполкома собралось около 10-ти человек из числа противников строительства завода АКБ и независимых журналистов, которым так и не удалось попасть на встречу. "Согласно же Конституции Беларуси граждане имеют право на полный доступ и распространение информации о деятельности государственных органов", - возмутились присутствующие.