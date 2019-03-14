Евро снова подорожал на торгах в Минске 14.03.2019, 16:40

Белорусский рубль снизился к европейской валюте и российскому рублю.

На валютных торгах в Минске 14 марта евро и российский рубль подорожали, доллар подешевел.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Курс доллара снизился на Br0,0034 и составляет Br2,1315 за $1 (на торгах 13 марта - Br2,1349 за $1).

Евро подорожал на Br0,0033 до Br2,4141 за 1 евро (13 марта - Br2,4108 за 1 евро).

Курс российского рубля повысился на Br0,0025 до Br3,2603 за 100 российских рублей (13 марта - Br3,2578 за 100 российских рублей).