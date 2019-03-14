Словацкому мультимиллионеру предъявили обвинение в убийстве журналиста 14.03.2019, 16:50

Мариан Кочнер

Фото: TASR/Dušan Hein

Мариан Кочнер – один из фигурантов материалов Яна Куцяка.

Самому богатому бизнесмену Словакии Мариану Кочнеру предъявлено обвинение в убийстве журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой.

Об этом сообщает "Европейская правда" cо ссылкой на Aktuality.sk.

Мариан Кочнер – один из фигурантов материалов Куцяка, против которого журналист подавал уголовную жалобу из-за предполагаемых угроз. Полиция тогда закрыла дело, даже не допросив Кочнера. Мультимиллионера считают приближенным к партии власти SMER.

Следователи предъявили обвинение Кочнеру более чем через год после резонансного убийства. Специальная прокуратура сегодня анонсировала пресс-конференцию, на которой обещает предать огласке детали. Сейчас известно, что следователи считают, что именно Кочнер отдал приказ убить Куцяка за его журналистскую деятельность.

Ранее трое подозреваемых в убийстве заявляли, что их наняла коллега Кочнера.

Убийство вызвало большие протесты в Словакии, после чего премьер-министр Роберт Фицо, министр внутренних дел Роберт Калиняк и глава полиции Тибор Гаспар были вынуждены подать в отставку. На них возложили ответственность за то, что они не расследовали деятельность Кочнера, хотя его подозревали в нескольких преступлениях, в частности экономических.