Вы - вольный человек, вы - белорус! 2 Виктор Горбачев

14.03.2019, 17:01

Виктор Горбачев

Фото: Facebook

Освободите предков из неволи.

Вы не слышали, как стонет земля? Нет? Тогда, вам в Куропаты. А вы не чувствовали, как содрогается от такого стона земля? Нет? Вам опять - в Куропаты. вы не знаете, как пахнет земля, пропитанная слезами людей? Нет? И снова, вам в Куропаты. Прислонитесь в тиши к земле в Куропатах. вы услышите стон и плач предков.

Там земля дышит с хрипом и стоном. Там голоса невинно убиенных наших предков. Именно наших. Там тысячи судеб и слез. Они не могут успокоиться. До сих пор. Их стон и плач долетает до нас. Они не понимают, за что и почему с ними так? вы это слышите? Тише. Еще тише. Стойте. А слышите, как плачут маленькие дети? Детский плач особенный. Безобидный. Но звонкий. И они там тоже плачут.

Походите в тиши среди крестов. Пока они еще стоят. Пока еще не снесены. Пока еще на их месте не стоит очередной увеселительный и развлекательный центр. Прислушайтесь. Присмотритесь. Остановитесь. Закройте глаза. Видите? Ночью сюда едут крытые машины. Много машин. Пока другие спят. В них наши предки. Без суда и следствия. Сейчас их привезут именно сюда. Именно на то место, где вы стоите. Сейчас их выгрузят из этих машин. выкинут как мусор. Они рядом с вами. Слышите, лай собак и крики конвоиров? Удары в спину прикладами. Это тут, в Курапатах.

Люди в погонах подводят ваших дедов и матерей к ямам. Видите? Беспорядочная стрельба. В затылок. Контрольный. Каждому. Их засыпают. В спешке. Ибо скоро подвезут других. Слышны усмешки конвоиров. Лай собак утихает. Машины вновь уезжают в темноту. И опять тишина. Все. Открывайте глаза. У вас текут слезы? Поплачьте. Ибо, вы стоите на этом месте. Один. вы — есть. А их - нет. От них остался лишь стон, плач и слезы. Это — Куропаты.

Если вы еще не были тут ни разу — то надо. Обязательно надо. Не спрашивайте ни у кого разрешения на посещение этого места. Не подавайте заявок. Тихо и молча — посетите Куропаты. Поклонитесь. Освободите предков из неволи. Дайте им вздохнуть свободой, хоть в этой братской могиле.

Вас не пускают на стадион «Динамо», к оперному театру, на площадь Свободы? Не беда. Тогда — Вам в Куропаты. Попросите прощение у тех, кто там лежит. Слышите? Плач и слезы Курапат — это наши с вами слезы. Слезы памяти и прощения.

Вы — вольный человек. Вы - белорус!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»