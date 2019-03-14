Назван лучший возраст для путешествий 1 14.03.2019, 17:12

Пенсионный возраст не помеха туристическим поездкам.

Онлайн-сервис бронирования билетов Biletix провел исследование и выяснил, какой возраст туристы считают самым оптимальным для путешествий, пишет lenta.ru.

Согласно результатам опроса, участие в котором приняли больше двух тысяч человек, период с 40 до 60 лет считается лучшим для поездок (за этот вариант проголосовало 32 процента респондентов).

Около 30 процентов опрошенных уверены, что лучше путешествовать с 25 до 40 лет, а 15 процентов проголосовали за вариант с 18 до 25 лет.

При этом абсолютное большинство (98 процентов) считают, что пенсионный возраст не помеха туристическим поездкам, и не планируют прекращать путешествовать после 60 лет.