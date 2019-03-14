Майдан в Алжире Иван Яковина

14.03.2019, 17:13

Иван Яковина

Как Россия становится Африкой.

Крайне показательная история произошла в Алжире. В бывшей африканской колонии Франции местный диктатор Абдулазиз Бутефлика под давлением общественности отказался от участия в очередных президентских выборах.

Страна оказалась на распутье – с одной стороны, власть там могут захватить приспешники Бутефлики, и тогда там ничего особенно не изменится. С другой – там сейчас все идет к демократической революции.

Этот сюжет показался мне важным, поскольку может показать, как будет происходить смена власти в России. У нее с Алжиром в этом смысле много общего. Начать надо с того, что обе страны живут за счет экспорта нефти и газа. Ничего своего они почти не производят, закупая все необходимое за границей.

Второе: Бутефлика, как и Путин, пришел к власти в 1999 году. Как и Путин, он сумел остановить в своей стране гражданскую войну и сначала пользовался большой популярностью.

Но потом стал диктатором, отменил свободные выборы, раздал собственность своим друзьям и родственникам, после чего в Алжире началось то же гниение, которое сейчас происходит и в России.

С президентского поста Бутефлика не уходил, выигрывая выборы за выборами. Его опричники говорили, что он – абсолютно безальтернативный, и что в Алжире немедленно начнется ад и хаос, если он уйдет на покой.

Но у природы были свои планы на Бутефлику, который на 15 лет старше Путина. В 2013 году его хватил удар, от которого он так и не оправился. После первого инсульта у алжирского президента было еще несколько, в результате он за несколько лет превратился в дряхлого и разбитого старика, едва способного реагировать на внешний мир.

На мой взгляд, в таком состоянии человеку надо позволить уже просто спокойно дожить свой век. Но вертикаль власти и собственности, построенная Бутефликой, без него существовать не может. Она тут же рухнет.

Поэтому приближенные диктатора от его имени объявили, что 18 февраля он снова идет на президентские выборы. При этом сам Бутефлика в это время находился в госпитале в Швейцарии. Его даже не показали людям.

Это вызвало возмущение народа. Жители Алжира по всей стране вышли на массовые акции протеста. Работники всех главных бизнесов, включая государственную нефтегазовую компанию, объявили недельную забастовку.

Произошло удивительное. Несколько недель назад официальный рейтинг Бутефлики был под 90%, но теперь вся страна объединилась против него. Митинговать пошли молодые, старые, мужчины, женщины, горожане и селяне. Требование у них было одно – не допускать умирающего президента к выборам.

Под беспрецедентным давлением правящая в Алжире клика пошла на уступку. Из Швейцарии привезли президента и даже показали его по телевизору. Зрелище было довольно жалким.

Одновременно публике показали якобы написанное им письмо с обещанием не идти на новый срок. Протестующих это очень обрадовало. Но есть проблема.

Уходить из власти Бутефлика тоже не собирается. Выборы он отложил на неопределенный срок. Судя по всему, президент или, скорее, его окружение, хочет и дальше править страной, но уже безо всяких формальных выборов.

Это – самый плохой для страны вариант. Он просто заблокирует ее политическое развитие, пока правящий класс не придумает себе какое-то приемлемое продолжение. В общем, речь идет уже о формальной узурпации власти.

Если дело и правда закончится именно этим, то нельзя исключать начала в Алжире уже настоящей революции по образцу Египта, Ливии или даже Сирии. Вот тогда о своих решениях пожалеют даже те, кто сейчас держит страну под контролем.

Однако история показывает, что думать эти люди начинают только тогда, когда им в рот засовывают ствол модернизированного автомата Калашникова. До этого они всерьез надеются как-то пропетлять.

Я уверен, что то, что сейчас происходит в Алжире, скоро начнется и в России. Стареющий и слабеющий Путин будет оттеснен от власти своим же окружением. Но оно не захочет отказываться от своей власти в пользу реальной демократии, так как потеряет при этом всю свою собственность. В результате люди из окружения Путина неизбежно столкнутся с лидерами уличных протестов.

Ну а то, как события будут развиваться потом, в ближайшее время мы посмотрим на примере Алжира. Который, как я сказал выше, действительно очень похож на Россию.

Африка по-русски

Въедливый зритель скажет мне: «Яковина, что ты городишь огород? Какая связь между бедуинским Алжиром и Россией, запускающей людей в космос? Ну нельзя их сравнивать!».

А я на это отвечу: «Раньше нельзя было, а сейчас – очень даже можно». Судите сами. Вот лишь несколько последних новостей из Российской Федерации.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил кровную месть блогеру Тумсо Абдурахманову, который назвал «предателем» бывшего чеченского лидера Ахмата Кадырова. Дальше – цитата: «Официально заявляю, Тумсо, я и мои братья — ты знаешь, кто мои братья — официально за те слова, которые ты сказал об Ахмате-хаджи, объявляю тебе кровную месть. … Мы не собираемся тебя убивать, мы тебя удивительным образом повеселим. Отныне, когда будешь ложиться спать, убедись, что закрыл дверь на ключ».

Тут важно еще и то, что органы правопорядка на это заявления вообще никак реагировать не стали. То есть для современной России эти феодально-родовые дела являются абсолютно нормальными.

Дальше поехали. Еще одна новость. В России начали сажать людей, которые провели необычную акцию протеста. В городе Набережные Челны они установили черное надгробие с фотографией Владимира Путина и годами его жизни – 1952-2019.

Путин очень верит во всякую полурелигиозную мистику. Такого рода шуток он совсем не понимает. Соответственно, оба устроителя акции получили по 45 суток ареста. Более того, социальная сеть ВКонтакте усиленно удаляет отовсюду фото с этим надгробием. Звучит странно, но оно напугало власть больше, чем недавний митинг в Москве на 15 тысяч человек.

Это просто дикость на уровне африканских верований типа вуду. Или мальдивских историй, где сажают в тюрьму кокосовые орехи, обвиненные в колдовстве. Вот Россия сейчас на этом же уровне.

Я уже молчу о запрете критики власти в интернете и тому подобных мелочах. Но упомяну о другой важной новости, которую в России мало кто слышал.

Рейтинг доверия населения Владимиру Путину приближается к показаниям алжирца Бутефлики. Это уже не 86%, к которым все привыкли, а всего 32%. Это, кстати, новый антирекорд. Таким низким этот показатель никогда еще не был.

Видите, как все замечательно складывается. Общий уровень дикости и безумия там быстро идет вверх, а рейтинги власти катятся вниз. Конечно, чтобы два этих показателя встретились где-то посередине, потребуется время. Год, два – я не знаю, но готов подождать.

Но когда они все-таки встретятся, вот тогда в Москве, Питере и других городах начнется то, что мы сейчас видим на улицах Алжира.

И я надеюсь, что это случится довольно скоро.

Иван Яковина, «Новое время»