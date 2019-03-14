Археепископ Тадеуш Кондрусевич встал на ноги после операции 14.03.2019, 17:32

Тадеуш Кондрусевич

Фото: catholic.by

Глава Католической церкви в Беларуси поблагодарил за молитвы и солидарность.

Утром 13 марта главе Католической церкви в Беларуси Тадеушу Кондрусевичу была сделана операция, которая прошла без осложнений, пишет catholic.by.

К вечеру иерарх вернулся к сознанию после наркоза, но при этом чувствовал сильную боль. На следующий день после операции он сообщил следующее:

«Сегодня по рекомендации врачей стал на ноги и походил по палате.

Ранa еще болит, но самое главное, что уже на второй день после операции я могу ходить. Спасибо за молитвы и солидарную поддержку!».

Пока неизвестно, сколько продлится период реабилитации, но уже сейчас можно надеяться, что операция в целом прошла успешно и что здоровье 73-летнего архиепископа Кондрусевича будет идти на поправку.