Археепископ Тадеуш Кондрусевич встал на ноги после операции
- 14.03.2019, 17:32
Глава Католической церкви в Беларуси поблагодарил за молитвы и солидарность.
Утром 13 марта главе Католической церкви в Беларуси Тадеушу Кондрусевичу была сделана операция, которая прошла без осложнений, пишет catholic.by.
К вечеру иерарх вернулся к сознанию после наркоза, но при этом чувствовал сильную боль. На следующий день после операции он сообщил следующее:
«Сегодня по рекомендации врачей стал на ноги и походил по палате.
Ранa еще болит, но самое главное, что уже на второй день после операции я могу ходить. Спасибо за молитвы и солидарную поддержку!».
Пока неизвестно, сколько продлится период реабилитации, но уже сейчас можно надеяться, что операция в целом прошла успешно и что здоровье 73-летнего архиепископа Кондрусевича будет идти на поправку.