Туркменистан забрал за долги белорусскую технику 1 14.03.2019, 17:42

Фото: bmci.by

Что в споре сторон – правда, определит Арбитражный суд в Стокгольме.

Арбитражный институт при Торговой палате Стокгольма рассмотрит претензии Туркменистана к Беларуси в связи с «ненадлежащим исполнением» контракта на строительство Гарлыкского калийного комплекса. Белорусской стороне также предъявлен материальный ущерб. Независимые источники тем временем утверждают, что виноваты геологи, пишет ng.ru.

Информация о том, что с претензиями Туркменистана к Беларуси будет разбираться Арбитражный институт при Торговой палате Стокгольма, появилась на туркменских интернет-ресурсах. Белорусская сторона пока ситуацию не комментирует.

С туркменской стороны в споре выступает госконцерн «Туркменхимия», с белорусской – «Белгорхимпром». «Туркменхимия» утверждает, что белорусская сторона не выполнила своих обязательств по контракту, и приводит длинный список недоделок. В частности, не завершены горно-капитальные работы, обустройство объектов околоствольного двора, а также строительные и электротехнические работы, не налажена работа скипового подъемного механизма на проектных показателях.

Кроме того, не закончены работы по вентиляции и аспирации, монтажу и наладке автоматизированной системы управления технологическим процессом, наладке в отделениях грануляции и хранения готовой продукции. Туркменская сторона также утверждает, что белорусы не поставили все необходимое оборудование, а к уже поставленному нет обещанных запасных частей. «Сложившееся положение дел значительно подрывает имевшееся у туркменской стороны доверие к подрядчику как к честному и надежному партнеру с мировым опытом в калийном производстве, отвечающему за качество и мощности при эксплуатации построенного им комбината», – отмечают в Ашхабаде.

По информации «Туркменхимии», именно нарушение белорусской стороной своих контрактных обязательств привело к тому, что комплекс оказался не готов к промышленной добыче руды и производству калийных удобрений в планируемых объемах. Результатом этого стал «срыв государственного производственного плана по выпуску калийных удобрений», что «нанесло значительный материальный и финансовый ущерб туркменской стороне». «Незаконченность работ не только реально угрожает безопасности производства, но и чревата техногенной катастрофой, которая может повлечь жертвы среди населения и причинить серьезный экологический ущерб», – отмечается в претензиях. Все эти потери туркменская сторона оценила и предъявила белорусам счет.

Белорусская сторона пока от комментариев отказывается. Напомним, что начало этого проекта подавалось как большая победа белорусских строителей и признание их мастерства и профессионализма. «Туркменистан на рынке производства и реализации калийных удобрений для Беларуси всегда будет партнером, мы всегда сможем найти взаимные интересы», – заявлял в апреле 2017 года вице-премьер Анатолий Калинин. По его словам, белорусские строители «воплотили самые современные технологии при возведении Гарлыкского горно-обогатительного комбината». «Руководство Туркменистана уже предложило Беларуси принять участие в строительстве второго и третьего предприятий по добыче и производству калийных удобрений», – заявлял он.

Белорусская сторона гордилась тем, что подготовила для Гарлыкского комбината 176 специалистов с высшим образованием, 46 – со средним специальным и 82 узкопрофильных рабочих. Более 60 человек прошли практику в «Беларуськалии». Планировалось, что до 2020 года высшее образование с последующим распределением на туркменский комбинат получат еще 39 человек, среднее специальное – 73. В конце марта 2017 года Александр Лукашенко и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов торжественно перерезали ленту и нажали символическую кнопку запуска комбината.

Несколько позже сначала неофициально, потом и на официальном уровне появилась тревожная информация о неких проблемах между партнерами. «Мне докладывают, что до сих пор не получены деньги за строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината», – возмущался Лукашенко в ноябре прошлого года. Тогда называлась сумма долга около 150 млн долл. В начале этого года появилась информация, что туркменская сторона удерживает белорусскую технику в качестве залогового обеспечения. Речь шла о самосвалах, бульдозерах и автокранах. Всего арестованная техника оценивалась в сумму 7 млн долл.

Напомним, что контракт на строительство Гарлыкского комбината стоимостью 1 млрд долл. ОАО «Белгорхимпром» и государственный концерн «Туркменхимия» подписали в 2010 году. Строительство вели 14 белорусских и 22 туркменские подрядные организации. На площадке трудились 2,3 тыс. человек, комплекс комбината состоит из 125 объектов. Ожидалось что в течение трех лет комбинат выйдет на проектную мощность в 1,4 млн т калийной продукции в год. В первый год мощность производства должна была составить 350 тыс. т, однако этот план не был выполнен даже на 5%. В декабре 2018 года сообщалось, что фактическая мощность нового производства калийных удобрений в Туркменистане составила 32 тыс. т, или около 2,3% от проектной мощности.

Тем временем неофициальные источники утверждают, что причина конфликта не только и не столько в каких-то недоработках белорусских строителей, сколько в просчетах исследований запасов калийных удобрений. Ожидания оказались завышенными, и планы не выполняются именно по этой причине, рассуждают отдельные аналитики. Что в этом споре сторон – правда, определит Арбитражный суд в Стокгольме.