«Ислочь» ни разу не проиграла БАТЭ за последние четыре матча 2 14.03.2019, 19:25

Сегодня БАТЭ продолжил свою неудачную серию против «Ислочи».

Во втором матче 1/4 финала Кубка Беларуси БАТЭ на выезде уступил «Ислочи» (0:1). По сумме двух встреч борисовчане проиграли 1:2 и выбыли из турнира, передает «Трибуна».

БАТЭ продолжил свою неудачную серию против «Ислочи». В четырех матчах после победы в прошлогоднем кубковом розыгрыше борисовчане ни разу не обыграли команду Виталия Жуковского.

В первом круге прошлого чемпионата команды разошлись миром (1:1), а во втором матче победа осталась за «Ислочью» (2:1). Сейчас «черная» полоса борисовчан продолжилась и достигла четырех игр.

Рулевой «Ислочи» Виталий Жуковский после победы над БАТЭ в четвертьфинале Кубка Беларуси (2:1 по сумме двух матчей) признался, что перед его командой не ставили цели на турнир.

– Стоит задача выиграть Кубок?

– На Кубок точно [задач] не ставили – я уже говорил перед этим. Просто идем от матча к матчу, пытаемся работать. Футбол такая игра. Сейчас у соперника было очень много травм – они попали не в очень хорошую ситуацию. У нас Патоцкий, лидер команды, считаю, ключевой футболист, получил травму. У Макарова повреждение. Понятно, что еще надо укрепляться и смотреть в будущее. Я считаю, нужно больше работать и меньше на это обращать внимание. Мы и в прошлом году обыграли БАТЭ и «Шахтер», а в концовке боролись чуть ли не за выживание. Надеюсь, ребята к этому отнесутся нормально, без шапкозакидательства в будущем, – сказал Жуковский в эфире «Беларусь 5».