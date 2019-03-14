В Калифорнии отменили смертную казнь 2 14.03.2019, 19:33

Фото: Office of the Governor of California ‏/ Twitter

Калифорния стала 21-м штатом США, в котором отменили смертную казнь.

В американском штате Калифорния отменили смертную казнь. Об этом сегодня в своем Twitter сообщил губернатор Гэвин Ньюсом, передает gordonua.com.

По его словам, казни в штате ожидали 737 человек.

Today, we took historic action to stop the death penalty in California. pic.twitter.com/4FmGmPbvAN — Gavin Newsom (@GavinNewsom) 14 марта 2019 г.

Офис губернатора 13 марта в своем Twitter обнародовал фото, как из камеры для казни в тюрьме Сан-Квентин выносят оборудование для ее проведения.

12:45pm: The death chamber at San Quentin. Closed. pic.twitter.com/0zK4UUItBG — Office of the Governor of California (@CAgovernor) 13 марта 2019 г.

Мораторий на смертную казнь, который подписал Ньюсом, предполагает отсрочку приведения приговора в исполнение. Никто из заключенных при этом не будет освобожден досрочно.

После возобновления смертной казни в штате в 1978 году были казнены 13 осужденных. Последняя казнь состоялась в 2006 году, сообщает телеканал NBC.

В октябре 2018 года Вашингтон стал 20-м штатом США, в котором отменили смертную казнь. В целом в стране за последние десятилетия смертная казнь стала применяться реже.

В 16 из 30 штатов, где сохраняется высшая мера наказания, не было ни одной казни с 1976 года.