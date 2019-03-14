США передадут Украине еще два катера типа Island 4 14.03.2019, 20:10

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Американские катера усилят украинские позиции в Черноморском бассейне.

США планируют передать Военно-морским силам Украины еще два патрульно-сторожевых катера типа Island, заявил командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти на слушаниях в комитете по обороне Палаты представителей Конгресса США, сообщает “Украинский милитарный портал”.

“Мы работали и продолжим работать на морском направлении с их (Украины – прим.) военно-морскими силами. У нас с ними хорошие отношение. И сейчас есть увеличение финансирования, которое мы запрашивали у Конгресса для передачи Украине морских средств, прежде всего – двух кораблей класса Island, чтобы начать пополнение их военно-морских сил”, – заявил Скапаротти.

Слова Скапаротти о возможной передачи Украине еще двух катеров подтверждают источники в ВМСУ, отмечает портал. При этом речь идет не только о передаче кораблей, но и о предоставлении в распоряжение ВМСУ других морских средств.

Слушания в комитете по обороне Палаты представителей Конгресса США при участии генерала Кертиса Скапаротти прошли 13 марта 2019 года.

27 сентября 2018 года командующий ВМСУ вице-адмирал Игорь Воронченко и вице-адмирал береговой охраны США Майкл Макаллистер подписали меморандум о передаче Украине патрульных катеров USCGC Cushing (WPB-1321) и USCGC Drummond (WPB-1323).

Сейчас они находятся в американском Балтиморе. Планируется, что катера прибудут на Черное море не позднее июля 2019 года.

Посол Украины в США Валерий Чалый отмечал, что американские катера усилят украинские позиции в Черноморском бассейне.