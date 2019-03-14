Как юноша организовал белорусскую школу в подвалах монастыря Николай Демидов, belsat.eu

14.03.2019, 20:22

100 лет назад умер первый белорусский учитель в Гродно.

13 марта исполнилось ровно 100 лет со дня смерти первого белорусского учителя в Гродно – Александра Гриковского. Что сделал для второй столицы БНР молодой преподаватель? Почему в свое время его очень уважали деятели национального движения и каким образом неравнодушные гродненцы вернули память о Гриковском из небытия?

Начальная школка в монастырских подвалах

Белорусское школьное образование в Гродно начиналось в подвалах мужского Борисо-Глебского монастырю (на этом месте сейчас находится драматический театр). Именно здесь в апреле 1916 года по инициативе Вацлава Ластовского и Антона Луцкевича открылась первая белорусский начальная школа. Учителями стали 18-летняя Текля Станишевская и 23-летний Александр Гриковский, который также стал директором. Молодые педагоги не так давно еще сами закончили белорусские учительские курсы, но уже стремились нести науку детям на родном языке.

Здание с надписью «Семафор» находится по адресу ул. Советская, 23. В начале 1919 года здесь был отель «Россия», в котором собирались члены правительства БНР. Велика вероятность, что там бывал Гриковский: он тесно дружил с Луцкевичем

Доносы на преподавателей и бесплатное образование для детей

В те времена город фактически был пустым — с точки зрения белорусской культуры. Но учителя очень быстро собрали целый класс учеников. Работа преподавателей была довольно нелегкой. Шла І Мировая война, и Гродно находилось под немецкой оккупацией. В те дни издание «Белорусская мысль» писало, что молодым учителям и другим деятелям всячески препятствовали противники всего белорусского: от обычной агитации до ложных доносов немецкой администрации о шпионаже на пользу российскому правительству. Но и это не мешало патриотам вести свою деятельность.

На месте драматического театра раньше находился мужкой Борисо-Глебский монастырь, школьные занятия проходили в подвалах

Белорусская школа была известна на всю Гродненскую околицу. Уже в ноябре 1918 года были собраны целые 3 белорусские класса! В белорусской начальной школе дети обучались совершенно бесплатно. Не надо было платить ни за школьные принадлежности и учебники, ни за питание.

Как похороны превратились в манифестацию с национальными флагами

Тяжелые условия работы сказались на здоровье молодых учителей, которые почти одновременно заболели туберкулезом. Текля Станишевская уехала в Вильнюс летом 1918 года, а Гриковский решил остаться, чтобы продолжить налаживать белорусское образование. Жил он там же, где была школа — в небольшой сырой комнатке мужского Борисо-Глебского монастыря.

Похороны учителя вылились в настоящую манифестацию с бело-красно-белыми флагами. Фото Андрея Чернякевича

Позже больного Гриковского Антон Луцкевич уговорил перебраться в более уютную комнату, где за ним могла ухаживать хозяйка. Однако это не помогло в борьбе с болезнью. 13 марта во возрасте 26 лет молодой учитель скончался.

Тело Гриковского под национальным флагом.

Фото Андрея Чернякевича

Похороны учителя переросли в настоящую манифестацию с бело-красно-белыми флагами. Такого шествия город еще не видел. В последний путь Александра Гриковского проводили члены местных белорусских организаций и его ученики. Расходы же на похороны деятеля взял на себя совет министров БНР. Александра Гриковского похоронили на старом православном кладбище в Гродно, вблизи Немана.

Памятник учителю силами неравнодушных жителей Гродно

Прошли десятилетия, и о первом гродненском белорусском учителе вспоминали только историки. Могила была в запущенном состоянии, ее трудно было найти. Ситуация изменилась более года назад, когда неравнодушные гродненцы собрали деньги и восстановили памятник известному педагогу.

Пока же можно почтить память первого белорусского учителя Гродно, возложив цветы на его могилу и зажигая свечи в годовщину смерти

Возможно, когда-нибудь в Гродно появится школа имени Александра Гриковского, а история гродненского белорусского школьного дела возьмет за начало деятельность первых белорусских учителей в Гродно – директора школы Гриковского и учительницы Станишевской.

Николай Демидов, belsat.eu