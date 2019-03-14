РФ начала готовиться к «жестким» санкциям 1 14.03.2019, 20:25

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Фото: Reuters

Минфин и ЦБ РФ готовят банки к отключению от глобальной долларовой системы.

Ведущие российские банки совместно с Минфином и ЦБ готовят план ответа на возможное ужесточение санкций США, в результате которого один или несколько банков могут быть отключены от возможности проводить расчеты в долларах.

Такая угроза содержится в законе DASKA, внесенном в Сенат в феврале: он требует, чтобы банки, связанные с финансированием «вредоносной деятельности» Кремля, были бы внесены SDN-list, «черный список», для фигурантов которого запрещены любые транзакции с американскими юрлицами, передает finanz.ru.

Под это определение попадают в том числе американские банки, корсчета в которых обеспечивают возможность проводить расчеты в долларах.

Согласно подготовленному властями плану, если это случится, банки будут использовать взаимные корреспондентские счета для валютных расчетов, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, среди которых высокопоставленный госбанкир и чиновник финансво-экономического блока.

Попавший под санкции банк будет использовать валютный корсчет в «чистом» российском банке, или нескольких банках; в результате валюта будет проходить по длинной цепочке, и отследить подсанкционные операции станет сложнее.

«То есть, они будут эти доллары гнать внутри себя через внутренние проводки, минуя корсчет (например) в Citi», - объясняет источник в иностранном банке.

Схема не является панацеей. Кто-то один из цепочки все же должен иметь корсчет в США. «Мостик должен быть», добавляет банкир.

Другой вариант - предоставление валюты Центральным банком «чистому банку» не под санкциями, который сможет распределять ликвидность дальше по системе.

«Если у тебя есть один какой-то банк, который не накрыли, то проблем нет: ЦБ ему может дать валютную ликвидность, а дальше он может раздавать», - сказал высокопоставленный финансовый источник.

Третья опция - предоставление ЦБ валюты санкционному банку напрямую, однако этот вариант опасен, поскольку под санкции может попасть сам ЦБ.

Какой бы ни была схема, она не решит проблему, а лишь позволит выиграть время - три-четыре месяца, говорит бывший чиновник центрального банка: «Не будет коллапса моментального, сравнимого с отключением электроэнергии. За это время можно найти альтернативные варианты, это позволит успокоить клиентов».

У крупных госбанков, которые упоминались в предыдущей версии закона о санкциях, уже есть взаимные корсчета.

ВТБ имеет корреспондентские счета в Сбербанке и ВЭБе, а РСХБ имеет счета в ВЭБе, ВТБ, Газпромбанке, Сбербанке и ряде других российских банков. У ВЭБа открыты счета в Сбербанке и Газпромбанке. Промсвязьбанк не раскрывает эти данные.

«Каждый важный банк имеет пошаговый план, что он делает в той или иной ситуации. Первый месяц расписан по дням, если не по часам», - заявил Reuters высокопоставленный чиновник.