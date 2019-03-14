ГМ-дети: ученые требуют моратория 3 14.03.2019, 21:23

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Ученые требуют наложить всемирный мораторий на генетическое редактирование клеток человека.

"Чуть более трех месяцев назад, 26 ноября 2018 года, мир со смесью изумления и испуга узнал о рождении первых в истории двух генетически модифицированных детей. У сестер-близняшек Лулу и Нана была модифицирована ДНК, когда они еще были эмбрионами, с тем, чтобы сделать их устойчивыми к вирусу СПИДа. Научное сообщество осудило данный эксперимент из-за множества неопределенностей в отношении здоровья детей и их будущего потомства. Дабы предотвратить повторение подобного события, 18 всемирно известных ученых (в том числе француженка Эммануэль Шарпантье, соавтор технологии генетического редактора CRISPR, необходимой для модификации ДНК) в среду опубликовали коллективное письмо в известном научном издании Nature с требованием наложить всемирный мораторий на генетическое редактирование клеток человека (сперматозоидов, яйцеклеток) и эмбрионов с целью появления на свет генетически модифицированных детей", - сообщает Le Figaro (перевод - inopressa.ru).

"Стоящий за данным экспериментом китайский ученый Хе Цзянькуй нарушил все рекомендации по модификации человеческого генома, "Он не только не сумел доказать то, что смог бы контролировать последствия таких модификаций для здоровья этих детей, или то, что они не окажутся пагубными в дальнейшем. У него даже не было никакого разрешения на подобные действия, - подчеркивает Катрин Бурген, генетик и член комитета по этике Национального института здравоохранения и медицинских исследований Франции (INSERM). - В данном случае произведенная им модификация была не той, какую он планировал первоначально, тут существует множество неопределенностей. Не говоря уже о том, что целесообразность подобной процедуры вообще не доказана".

"Кто-то вмешивается в процесс создания людей и даже в само представление о человеческом роде, - подчеркивает Катрин Бурген. - Это поднимает вопросы, которые волнуют всех. Дискуссия должна быть открытой и широкой, и не только в рамках научного сообщества".