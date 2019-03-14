В YouTube заблокировали канал кандидата в президенты Украины Зеленского 6 14.03.2019, 21:25

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Фото: obozrevatel.com

В штабе Зеленского заявили, что пока не знают о причинах блокировки канала.

Видеосервис YouTube заблокировал канал кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского, сообщили «Українські Новини».

При попытке перейти на канал появлялась надпись: «Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение». Однако позже канал разблокировали.

В штабе Зеленского заявили, что пока не знают о причинах блокировки канала, передают «Українські Новини». «За время предвыборной кампании наши страницы так часто пытались заблокировать, прослушать, запретить, что у нас же выработался иммунитет на такие вещи. Так что не переживайте, вы успеете посмотреть новый выпуск влога», — указали в штабе шоумена.

По данным опроса центра SOCIS от 13 марта, за Зеленского готовы проголосовать 27,7% украинцев. Свои голоса за действующего президента Украины Петра Порошенко намерены отдать 19,6% респондентов. Тройку лидеров замыкает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — ее готовы поддержать 14,8% опрошенных.