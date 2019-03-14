Reuters: Банки России разрабатывают план обхода санкций США 3 14.03.2019, 22:07

1,190

Фото: Link-tec.ru

Банки РФ изучают возможность предоставления друг другу валюты через корреспондентские счета.

Крупные российские банки совместно с Минфином и Центробанком России разрабатывают план действий на случай введения новых санкций США, пишет Reuters (перевод - liga.net) со ссылкой на источники.

По данным агентства, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие банки РФ изучают возможность предоставления друг другу валюты через корреспондентские счета.

Эта схема позволит выиграть время, если кто-то из банков окажется отрезанным от валютных операций, и избежать резкой остановки валютных расчетов, рассказали источники. Разрабатывать ее начали еще в 2018 году.

Как пишет Reuters, одними из главных угроз для банков РФ есть отключение от системы SWIFT и запрет на работу с валютой, поступающей в основном от банков США.

Чтобы поддерживать валютные расчеты, они планируют использовать валютные корреспондентские счета. Если США введут санкции, то банки "будут гнать доллары внутри себя через внутренние проводки, минуя корсчет, например, в Citi", поясняет источник. При этом хотя бы один российский банк должен быть не под санкциями, чтобы иметь корреспондентский счет в зарубежном банке.

Другой вариант - предоставление валюты Центробанком несанкционному банку, чтобы он распределял ликвидность дальше по системе.

Отмечается, что все эти меры временные и должны дать время найти другой способ обхода ограничений.

Центробанк России и Газпромбанк отказали Reuters в комментариях. А Минфин, Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и другие не ответили на запросы агентства.