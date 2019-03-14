Бунт в «Минсктрансе»: водителей склоняют отказаться от петиции 3 14.03.2019, 22:23

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Фото: euroradio.fm

И предложили выбрать из списка варианты, почему они отказываются от претензий.

Руководство "Минсктранса" настоятельно призывает водителей троллейбусов отозвать свои подписи под коллективной петицией с жалобой на условия труда. Людям даже предлагают на выбор варианты, по какой причине их фамилия оказалась в коллективной жалобе, пишет euroradio.fm.

"1. Из-за чувства солидарности. 2. Из-за незнания персонального компьютера (нажал по неосторожности). 3. Подпись поставил сын или другой из родственников. 4. Дал попользоваться своей электронной почтой другому человеку".

Заявление с вариантами ответов

Водители минского общественного транспорта пожаловались в Минтруда и прокуратуру в середине февраля. Потом на сайте petitions.by появилась коллективная петиция, которую подписали более 1300 человек. Водители возмущены неисправностью техники, нарушением права на отдых, отношением к ним со стороны руководства:

"У большей части техники, которая выезжает на линию, не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели. Для чистки стекла используем бутылки с водой на станциях, щётки не чистят зону видимости водителей. Фары светят условно и не освещают тёмные участки дороги".

Авторы петиции направили её в Генеральную прокуратуру Беларуси и Комитет госконтроля. Вместо того, чтобы решать проблемы водителей, их жалобу пустили учреждениям. Почти за две недели жалоба прошла через Минтруда, Гостехосмотр, Федерацию профсоюзов, Минэнерго, ГАИ и даже Минский городской центр гигиены и эпидемиологии. Но ни одно учреждение не дало конкретного ответа.

"Плевать директора хотели на водителей"

Водитель троллейбуса Евгений рассказал, что после коллективной жалобы в автопарках начались некоторые изменения.

"Начали что-то ремонтировать, — говорит Евгений. — Восстанавливают подогрев зеркал, стеклоомывателей. Сиденья восстановили почти на всех машинах, запчасти закупают. Короче, движение пошло. Что-то делается. Раньше тоже ремонтировали: если повезло — с первого раза сделали, если нет — с пятого. В общем, троллейбусы в нашем парке в последний раз обновлялись три года назад".

По словам Евгения, петиция вызвала шумиху в руководстве "Минсктранса", а в автопарках начались собрания. На этих собраниях водителям предлагают отказаться от претензий к руководству и отозвать свои подписи.

Как происходят собрания водителей и давят ли там на тех, кто подписал жалобу?

"Нам хотят донести, что петиция незаконна, — рассказывает Евгений. — Мол, сама площадка незаконна. Все понимают, что происходит, поэтому особенно никто не обращает внимания. Я бы не сказал, что идёт какое-то давление. Скорее, в попытках конструктивного диалога всё происходит. Этим делом чиновники занялись, но... если бы нас слышали! Большинство руководителей троллейбусных, автобусных парков — красные директора. Они сидят в кабинетах по 15-20 лет. Плевать они хотели на то, что происходит у водителей".

Директор "Минсктранса" в отпуске?

В "Минсктрансе", куда обратилось Еврорадио, говорят, что начальник в отпуске, а все его заместители заняты.

"Присылайте свои вопросы по факсу или по электронке, — ответили там. — Как по телефону уточнить? У людей рабочий день. Заместители директора петицией водителей и занимаются. Например, сейчас исполняющего обязанности, чтобы поговорить с вами, нет на месте. Поэтому присылайте свои вопросы".

"Большинство тех, кто подписал — не наши работники"

В "Автобусном парке №6", где на следующей неделе также пройдёт собрание, рассказали, что некоторые из их водителей подписали петицию из-за солидарности с коллегами.

"Никакие заявления мы не давали подписывать, — ответил заместитель директора Сергей Кравченко. — Собрание водителей ещё будет. По нашему парку вопросов не было. Мы собрания регулярно проводим, вопросы производственные решаем. Возникают вопросы — решаем. Есть несколько человек, которые подписали жалобу. Они говорят, что подписались, чтобы поддержать троллейбусников, потому что раньше сами там работали".

Руководство "Троллейбусного парка № 4" комментировать ситуацию отказалось. Со всеми вопросами там посоветовали обращаться в "Минсктранс".

График собраний для водителей

Директор "Троллейбусного парка № 5" Алексей Коробань рассказал, что собрания для водителей проходят по инициативе Департамента государственной инспекции труда Минтруда.

"За всеми комментариями обращайтесь к ним, — ответил Алексей Коробань. — Мы предоставляем только площадку. Они [водители. — Прим.] не к нам обратились, а в департамент и другие государственные органы. Не могу рассказать, как у нас это собрание прошло. Не имею права. Неизвестно, кто там подписал эту петицию. Посмотрите, кто работник, а кто нет. Там и из Канады, и из Австралии люди. Большинство тех, кто подписал, — не наши работники".

Минтруда: "Идут встречи, чтобы понять водителей"

В Минтруда сообщили, что жалобы рассматриваются, но результатов пока нет.

"Сейчас идут встречи с коллективами автопарков, работники которых подписались под петицией. Идут встречи, чтобы понимать, что и как", — ответила пресс-секретарь министерства Ольга Штин.