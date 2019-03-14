В Польше появится противоракетная система Patriot 14.03.2019, 22:25

Польша станет второй страной в мире после США с самыми современными комплексами Patriot с системой IBCS.

Министерство национальной обороны Польши сообщает, что две батареи противоракетной системы Patriot с системой IBCS, приобретенные Польшей у США, будут поставлены на вооружение польской армии к 2022 году, передает «Радио Польша».

В марте 2018 года министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал контракт на закупку зенитных и противоракетных комплексов Patriot. Система должна стать одним из основных элементов, формирующих противовоздушную оборону страны.

Польша станет второй страной в мире после США с самыми современными комплексами Patriot с системой IBCS.

Соглашение, подписанное 13 марта 2019 года между правительством США и фирмой Northrop Grumman, предполагает, что эта компания будет отвечать за обновление программного обеспечения и поддержку системы IBCS до 2026 года.