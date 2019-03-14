Джефф Платт: В сборную Беларуси в любом случае приеду. Прикипел 14.03.2019, 22:32

Джефф Платт

Канадский форвард заявил, что готов помочь сборной Беларуси на чемпионате мира в дивизионе 1.

Канадский форвард Джефф Платт в интервью "Прессболу" заявил, что готов помочь сборной Беларуси на чемпионате мира в дивизионе 1, несмотря на проблемы со здоровьем.

- Слышал, ты сместил сроки операции ради белорусской сборной…

- На самом деле вопрос о необходимости операции пока открыт. В ближайшем будущем надо будет вместе с доктором все взвесить и принять окончательное решение. Уже некоторое время меня беспокоит палец. Посмотрим, в каком состоянии он будет к турниру. Но в сборную в любом случае приеду. Наверное, где-то в середине апреля.

- Уже разговаривал с Андреем Сидоренко или с кем-то из федерации?

- По ходу сезона мы, так или иначе, поддерживали контакт — если не напрямую, то через агента. Когда приезжал в Минск играть против "Динамо", успевали перекинуться парой фраз с главным тренером. Он все время интересовался готовностью помочь сборной в Астане.

- Ты сыграл уже на трех чемпионатах мира, в олимпийской квалификации и сейчас едешь на турнир в первом дивизионе. В чем мотивация?

- Я многое прошел с этой командой. Были яркие моменты — например, домашний форум в 2014-м, который и для сборной, и для меня сложился удачно. Были и не лучшие времена — как предыдущий турнир или квалификация… За последние годы белорусская дружина стала чем-то значимым, определенной главой в моей жизни. Можно сказать, прикипел. Поэтому и приезжаю.