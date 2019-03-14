Фотофакт: «Блэкаут» в Венесуэле — вид из космоса 2 14.03.2019, 22:44

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Отсутствие электроснабжения во многих районах Венесуэлы сейчас видно из космоса.

«Блэкауты» начались в четверг, 7 марта. Представители оппозиции утверждают, что перебои с электроснабжением привели к смерти не менее 17 человек. Кроме того, в стране начались массовые грабежи из-за отсутствия доступа к питьевой воде, продовольствию и наличным, пишет ВВС.

Правительство Венесуэлы отрицает, что кто бы то ни было умер из-за перебоев с поставками электричества.

На фотографиях, сделанных спутником НАСА Suomi NPP между 7 и 12 марта, видно, как такие крупные города, как Маракайбо, Валенсия и Баркисимето, оказались без электричества.

Четверг, 7 марта

В начале вечера в четверг на снимках видно, что с электроснабжением проблем нет ни в столице Каракасе, ни вокруг озера Маракайбо, на западе страны.

Пятница, 8 марта

К пятнице все резко изменилось. Причины «блэкаутов» в Венесуэле пока неизвестны, но диктатор Николас Мадуро уже винит «электронный переворот, совершенный злонамеренными преступниками», а также обвиняет в этих проблемах правительство США.

Суббота, 9 марта

К субботе электроснабжения не было на большей части страны. Оппозиция утверждает, что «блэкаут» привел к смерти не менее 17 человек.

На улицах начались беспорядки. Подтвердить эти сообщения пока не представляется возможным.

Проправительственные вооруженные отряды — «колективос» — патрулируют улицы на мотоциклах, пытаясь установить порядок.

Воскресенье, 10 марта

Отсутствие электроснабжения сильно ударило по и без того находящейся в кризисе стране.

Местная пресса сообщает, что нарушилась работа системы здравоохранения, мобильной связи, банков, выключились кондиционеры и банкоматы.

Министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо отрицает, что из-за отсутствия электричества пострадали пациенты, утверждая, что электроснабжение работает в критически важных отделениях больниц — от травмпунктов до реанимации и палат для диализа.

«Международные правые силы ожидали [прекращения электроснабжения] и всего через несколько минут стали сообщать о гибели людей — чего не было и не будет, так как народ Венесуэлы и революционное правительство делают все для защиты жизни людей», — сказал министр.

Понедельник, 11 марта

К понедельнику ситуация в центральном районе страны, в том числе и в Каракасе, улучшилась.

Госсекретарь США Майк Помпео отвергает обвинения Венесуэлы в адрес США и говорит, что массовый «блэкаут» стал следствием «многих лет халатности» со стороны венесуэльских властей.

Помпео также объявил об эвакуации американских дипломатов.

Власти Венесуэлы утверждают, что Помпео объявил эвакуацию уже после того, как Каракас распорядился сократить штат американских дипломатов в стране.

Вторник, 12 марта

Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес сказал, что к полудню электроснабжение было восстановлено почти на всей территории страны.

Эксперты по вопросам энергетики, в том числе глава профсоюза инженеров-электромехаников Венесуэлы Уинстон Кабаса, говорят, что проблема возникла из-за недостаточного технического обслуживания электросети.

80% электроэнергии Венесуэлы поступает от единственной электростанции, «Гури». В четверг она прекратила работу.