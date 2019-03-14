Путин и выборы в Украине Игорь Яковенко

14.03.2019, 23:03

Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

Путинский режим испытывает ненависть к Украине еще и из-за реальных конкурентных выборов.

Некоторые выжившие из ума бессильные старцы ненавидят любовь и пытаются ее запретить. Восточные деспоты поручали евнухам присматривать за гаремами, поскольку кастраты ненавидели женщин. Путинский режим кастрировал выборы в России и еще и поэтому испытывает лютую ненависть к Украине, в которой вскоре состоятся реальные конкурентные выборы.

Выборы в Украине сегодня главная тема всех политических шоу на всех российских телеканалах. У обитателей российского телевизора нет в Украине предпочтительного кандидата. Зато есть наиболее ненавистный кандидат и есть главная цель. Самый ненавистный кандидат – это действующий президент Петр Порошенко. А главная цель – вдолбить в головы телезрителей мысль о нелегитимности предстоящих выбором и о невозможности их признания со стороны России. В российской политике нет партии мира, но есть две партии войны. Одна из них поддерживает войну в нынешнем, гибридном варианте, с его вечным #настамнет.

Другая вот уже который год орет, надрывается в телевизоре требуя начать, наконец, настоящую войну, взять Одессу, Киев, или хотя бы Мариуполь. Первая партия объединяет застенчивых убийц, вторая – убийц наглых и открытых. В телевизоре доминируют наглые, в правительстве – застенчивые. Одна из целей телевизионной атаки на украинские выборы – голова того единственного телезрителя, который может принять решение о непризнании Россией результатов этих выборов, и как следствие непризнание нового президента Украины. О последствиях этого шага думать не принято. И то сказать, кто же в телевизоре думает о последствиях?

Опыт открытой поддержки Трампа с шампанским, поздравлениями и всенародной радостью по поводу его избрания, после чего "что-то пошло не так", не прошел даром. Робкие попытки увидеть в Зеленском того кандидата, который оказался бы для путинского режима меньшим злом в случае своего избрания, были неоднократно и жестко пресечены Владимиром Соловьевым, который дал решительную установку: "кто бы избран не был предстоящие в Украине выборы – не признавать, вновь избранного президента объявить самозванцем". Ну, а дальше, естественно – на Мариуполь, Одессу, Киев.

Но, хотя все кандидаты в президенты в Украине объявлены "неправильными", стрельба из всех телевизионных орудий ведется именно по Порошенко. Не исключено что, учитывая отношение в Украине к российскому телевизору, именно эта ненависть и поможет Петру Алексеевичу выйти во второй тур.

Всю минувшую неделю российские телеканалы радостно показывали и взахлеб комментировали тот негостеприимный прием, которые оказали Порошенко националисты в Черкассах и Житомире и как представители Нацкорпуса кричали ему "ганьба!" в Чернигове. В программе "60 минут" от 13.03.2019 на экране возник депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич, который стал рассказывать о том, что такое Порошенко и что такое Нацкорпус, которые были оба "порождением Майдана", после чего Нестор Иванович вспомнил "Тараса Бульбу" и заявил, что "Майдан породил Порошенко – он его и убьет". На что Скабеева с надеждой в голосе спросила: "А силы-то у нациков достаточно, снесут ли они Порошенко?".

На что Шуфрич торжественно пообещал: "Порошенко, я надеюсь, снесет украинский народ!".

Тут в бой вступил депутат Госдумы Затулин, который заподозрил, что поскольку в ситуации, когда против главного врага России, Порошенко, выступают националисты, у кого-то из телезрителей могла возникнуть мысль, что украинские националисты – друзья России. Этого допустить депутат Затулин не мог и поэтому стал объяснять, что националисты в Украине все сплошь неправильные, поскольку все они безыдейные. "Где в Украине идейные националисты?" - вопросил депутат Затулин и обвел студию испытующим взглядом, явно рассчитывая, что кто-то из присутствующих встанет и объявит себя идейным украинским националистом, и уж тогда его можно будет допросить и разоблачить. Поскольку никто в студии в принадлежности к идейным украинским националистам сознаваться не стал, депутат Затулин стал их разоблачать заочно.

"Проблема в том", - объяснил депутат Затулин, - "что украинские националисты не могут найти в своей истории героев кроме Бандеры".

"У Украины были и есть национальные герои, но все они связаны с Россией", - заявил ведущий Попов. И сделал обобщающий вывод: "А все кто против России – шваль!". Этим заявлением ведущий Попов несколько прояснил свою персональную картину мира, в которой все развитые страны мира населены в значительной мере "швалью", а не "шваль" это Асад, Мадуро, несколько людоедов в Африке и экстремистов в Европе.

В связи с необходимостью наращивать градус ненависти по мере приближения к президентским выборам в Украине, обитатели российского телевидения начали испытывать лингвистические проблемы, связанные с дефицитом слов в языке вражды. Бранные слова банально кончились, а повторять одно и то же неловко. Они же все считают мастерами художественного слова.

Даже в общении с украинскими гостями студии Ольга Скабеева мгновенно переходит на кухонную истерику. Когда украинский эксперт Гордей Белов попытался объяснить разницу в поведении Порошенко и Путина тем, что Порошенко общается напрямую с народом, а Путин в критических ситуациях к людям не выходит, и в качестве примера привел поведение российского президента во время прошлогодней трагедии в Кемерово, Ольга Скабеева отбросила условности. "Вы сейчас выступаете как мерзавец", - сообщила ведущая Скабеева гостю из Украины. – "Лживый, мерзкий, отвратительный порохобот, спекулирующий на нашей трагедии". В этот момент я испытал чувство простой человеческой жалости к Евгению Попову, поскольку Евгений Георгиевич является не только коллегой Ольги Владимировны Скабеевой, но и будучи ее мужем может наслаждаться ее обществом в бытовой обстановке…

В основе человеческого общежития лежит золотое правило морали: "относись к другому так же, как ты хочешь чтобы относились к тебе". Путинский режим и его обслуга руководствуются прямо противоположными установками. В то время как депутатская обслуга в Госдуме принимает закон о принуждении к уважению к собственной власти, другая обслуга в телевизоре соревнуется в поисках бранных слов для руководителей других государств. Выискивая поводы для того чтобы оскорбиться при упоминании без должного почтения кем-то из-за границы каких-то фактов в российской истории, с легкостью необыкновенной объявляют историю других народов сплошной ошибкой, а сами народы и созданные ими государства – несуществующими. За нарушение золотого правила морали не предусмотрена ответственность по нормам права. Но ощущение безнаказанности, которые испытывают нарушители этого правила, иллюзорно. В случае массовых нарушений золотого правила наказание неизбежно. Конкретную форму наказания предсказать невозможно, поскольку ее всякий раз выбирает История, дама, как известно, капризная и непредсказуемая…

Игорь Яковенко, Blogspot.ru