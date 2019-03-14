Сотрудница Google побила мировой рекорд вычисления числа «Пи» 14.03.2019, 23:16

Эмма Харука Ивао

Фото: google

Инженер Эмма Харуко Ивао посчитала значение числа «Пи» до 31 триллиона знаков после запятой.

14 марта в День числа "Пи" сотрудница компании Google Эмма Харуко Ивао побила рекорд Гиннеса, вычислив наиболее точное значение числа "Пи" до 31 триллиона знаков после запятой. Об этом сообщается в блоге компании Google, передает gordonua.com.

Раньше число "Пи" было известно только до 22-триллионной цифры. Для расчетов Ивао воспользовалась облачным сервисом Google. Ей понадобилось 20 терабайт памяти, 25 виртуальных машин и около 121 дня.

Число "Пи" – соотношение диаметра окружности и ее длины. Обычно используются его первые несколько знаков, – 3,14. Точное число "пи" содержит бесконечное количество цифр, которое имеет абсолютно непредсказуемую последовательность. Число "Пи" используется во многих точных науках.

В Google отметили, что Ивао увлеклась этим числом, когда ей было всего 12 лет. Она отметила, что побить мировой рекорд было очень сложно и высказала надежду, что сможет побить свой рекорд.

"Когда я был ребенком, у меня не было доступа к суперкомпьютерам. Но даже если вы не работаете в Google, вы можете подать заявку на различные стипендии и программы для доступа к вычислительным ресурсам", – отметила Ивао.

Она добавила, что ей очень помогло общение с японцами, которые установили предыдущий мировой рекорд.