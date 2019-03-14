Палестинцы из сектора Газа запустили две ракеты по Тель-Авиву 14.03.2019, 23:47

В четверг вечером были выпущены две ракеты иранского производства «Фаджр-5» в направлении центра Израиля.

Впервые сирены были активированы в Тель-Авиве со времени последней войны с Газой в 2014 году.

Согласно сообщениям израильского сайта Mercava, две ракеты «Фаджр-5» были выпущены «Исламским джихадом» (ПИДЖ) в Газе, второй по силе группировкой в прибрежном анклаве после ХАМАСа. Сообщалось, что одна из них была перехвачена системой противоракетной обороны «Железный купол», а другая, как утверждается, упала на открытой территории.

Видео обстрела Тель-Авива опубликовал в своем Инстаграмме известный израильский бизнесмен и общественный деятель Леонид Невзлин.

Премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаньяху проведет экстренные консультации по вопросам безопасности в штаб-квартире Министерства обороны в Тель-Авиве.

Военная разведка ЦАХАЛа расценивает атаку «Исламского джихада» как фактор, повышающий риск эскалации, поскольку он не находится под прямым контролем ХАМАСа и действует независимо в своих собственных интересах.