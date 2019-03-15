«За таблетку успокоительного задержали на границе» 5 15.03.2019, 8:30

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Фото: tut.by

Приключения пассажира поезда Вильнюс — Минск.

Пересечение государственной границы с медицинскими препаратами порой влечет за собой дополнительную трату времени и даже денег. Алексей написал вчера вечером на своей странице в Facebook, что из-за одной таблетки успокоительного, которую провозил через литовско-белорусскую границу на поезде Вильнюс — Минск, он «застрял» на таможне на несколько часов и был дополнительно досмотрен, пишет Onliner.

«За (одну) таблетку Xanax 0,25, затерявшуюся среди походной аптечки, вас снимут с поезда, продержат несколько часов в таможне, проведут личный досмотр до нижнего белья, вызовут дознавателя и составят протокол осмотра происшествия», — словно предупредил своих последователей Алексей. Мы связались с мужчиной, чтобы подробнее узнать о случившемся.

— Ехал в 808-м поезде из Вильнюса в Минск. У меня нашли таблетку Xanax 0,25 мг. Она была в заводском неповрежденном блистере. Xanax — это легкое успокоительное. Рецептурное. И эта таблетка стала причиной моего задержания. Сняли с поезда, когда еще не было 17:00 по минскому времени. В 19:00 я уже ждал новую электричку, чтобы продолжить путь. В Минск приеду в 22:43. А должен был быть в районе 19:00. За электричку, кстати, доплатил три рубля. Но обиднее, что потратил время. Таблетку забрали на экспертизу. Опечатали с понятыми, составили протокол, описание, — рассказал Алексей. Мужчина понимает, что «такие правила», но все равно раздосадован потраченным временем.

Между тем вопросы к людям, ввозящим в страну лекарства, возникают на границе регулярно. Подробно мы описывали эту тему в данной статье.