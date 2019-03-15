Директор витебской школы отправлял подчиненных работать на даче родственницы 18 15.03.2019, 8:45

3,268

Зарплату работники учреждения получали соответственно своим должностям.

54-летний директор школы с апреля 2014 года по ноябрь 2018-го из корыстной и личной заинтересованности давал указания работникам учреждения образования благоустраивать дачный участок близкой родственницы, пишет БелТА.

Сотрудники, опасаясь проблем на работе, на протяжении длительного времени выполняли различные хозяйственные работы на участке. Занимались они этим в рабочее время вместо выполнения своих служебных обязанностей. Зарплату подчиненные получали соответственно своим должностям, — отметил Игорь Мицкевич, начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями ОВД администрации Первомайского района.

В отношении руководителя школы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.424 УК злоупотребление властью или служебными полномочиями.