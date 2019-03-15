Ученые назвали лучшее время для чашки кофе 2 15.03.2019, 9:03

1,925

Воздействие кофеина на организм зависит от уровня гормона кортизола, отвечающего за биологические часы.

Исследователи из Военно-медицинского университета Мэриленда (США) объяснили различное воздействие кофе на организм в течение дня — а также рассказали, когда лучше пить бодрящий напиток, пишет vm.ru.

Воздействие кофеина на организм, по утверждению ученых, зависит от уровня гормона кортизола, отвечающего за биологические часы — он помогает перейти в состояние активного бодрствования.

В первые несколько часов после пробуждения содержание кортизола в организме человека высокое, потому эксперты не советуют употреблять кофе сразу после подъема с постели.

Оптимальным временем для утренней чашки кофе исследователи сочли период с 9:30 до 11:30 утра.

Любителям сопроводить чашкой кофе обед рекомендован диапазон с 13:30 до 17:00, считают в Uniformed Services University.