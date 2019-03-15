Пять скандалов вокруг клининговой компании, которой заинтересовался СК

Пять скандалов вокруг клининговой компании, которой заинтересовался СК1
- 15.03.2019, 9:17
- 3,190
На компанию давно жаловались в Беларуси и не только.
В Беларуси задержали директора известной компании «Чистый свет плюс» по обвинению в даче взятки. Структура является частью группы компаний Facilicom, созданной уроженцами Беларуси.
UDF.BY рассказывает, в какие еще скандалы она попадала в России, Украине и нашей стране.
Скандал с нелегалами в России
В 1994 году супруги Эдуард и Елена Апсит создали в Минске клининговую компанию, ознакомившись с опытом подобного бизнеса в Нидерландах. Спустя несколько лет они приехали развивать бизнес в Москву, и со временем их группа компаний Facilicom выросла до внушительных размеров. Среди их бизнеса есть даже «Народный доверительный банк».
Фирма под названием «Чистый свет» стал одним из крупнейших клининговых операторов. Среди ее клиентов было, например, Министерство обороны России.
Правда, Эдуард Апсит жаловался, что больших денег при сотрудничестве с военным заработать не удавалось: «Очень плохая ситуация: по этим госконтрактам невозможно приостановить работу, при этом госзаказчики остаются должны подрядчикам за годы работы, некоторые из них не получали оплату больше года».
В 2014 году вспыхнул скандал вокруг российского «Чистого света», московские правоохранители задержали на некоторое время руководителей фирмы. Структуру обвинили в использовании нелегального труда мигрантов из Средней Азии и неуплате налогов. При этом сообщалось, что учредители – супруги Апситы – Россию покинули.
Некоторые ресурсы утверждали, что они бежали в Украину и уголовное дело их не коснулось.
Обвинения в Украине
В Украине у фирмы «Чистый Свет Фасиликом» также нашлись противники. Компанию обвиняли в участии в договорных тендерах и искусственном занижении цены. Якобы фирма могла заранее сговориться с заказчиком о том, что реальный объем работ в действительности будет меньше официально заявленного.
Впрочем, эти обвинения вполне могли быть вызваны недовольством конкурентов из числа компаний-сторожил.
Провал с обслуживанием жилых домов
В 2016 году при реформе ЖКХ частные структуры официально получили право заниматься уборкой подъездов. «Чистый свет плюс» сразу же выиграл крупные тендеры на обслуживание домов в нескольких районах Минска.
Но жители стали массово жаловаться на качество работ, выкладывая фотографии в сеть.
Договоры на уборку подъездов с «Чистым светом плюс» стали расторгать.
На тендерах компания предлагала цены ниже нормативных, но выяснилось, что справится с задачей ей иногда не по силам.
Критика за качество персонала и отношение к нему
Компания «Чистый свет плюс» набирала уборщиц, предлагая им зарплаты от 200-220 рублей. Естественно, люди были сильно недовольны таким отношением, обвиняя руководителей в желании наживы.
С другой стороны, клиенты и жители домов писали на форумах, что среди уборщиков много маргинальных элементов.