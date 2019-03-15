Пять скандалов вокруг клининговой компании, которой заинтересовался СК 1 15.03.2019, 9:17

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Сотрудники «Чистого света» моют Национальную библиотеку.

Фото: «Минск-Новости»

На компанию давно жаловались в Беларуси и не только.

В Беларуси задержали директора известной компании «Чистый свет плюс» по обвинению в даче взятки. Структура является частью группы компаний Facilicom, созданной уроженцами Беларуси.

UDF.BY рассказывает, в какие еще скандалы она попадала в России, Украине и нашей стране.

Скандал с нелегалами в России

В 1994 году супруги Эдуард и Елена Апсит создали в Минске клининговую компанию, ознакомившись с опытом подобного бизнеса в Нидерландах. Спустя несколько лет они приехали развивать бизнес в Москву, и со временем их группа компаний Facilicom выросла до внушительных размеров. Среди их бизнеса есть даже «Народный доверительный банк».

Эдуард Апсит. Фото: Youtube

Фирма под названием «Чистый свет» стал одним из крупнейших клининговых операторов. Среди ее клиентов было, например, Министерство обороны России.

Правда, Эдуард Апсит жаловался, что больших денег при сотрудничестве с военным заработать не удавалось: «Очень плохая ситуация: по этим госконтрактам невозможно приостановить работу, при этом госзаказчики остаются должны подрядчикам за годы работы, некоторые из них не получали оплату больше года».

В 2014 году вспыхнул скандал вокруг российского «Чистого света», московские правоохранители задержали на некоторое время руководителей фирмы. Структуру обвинили в использовании нелегального труда мигрантов из Средней Азии и неуплате налогов. При этом сообщалось, что учредители – супруги Апситы – Россию покинули.

Некоторые ресурсы утверждали, что они бежали в Украину и уголовное дело их не коснулось.

Обвинения в Украине

В Украине у фирмы «Чистый Свет Фасиликом» также нашлись противники. Компанию обвиняли в участии в договорных тендерах и искусственном занижении цены. Якобы фирма могла заранее сговориться с заказчиком о том, что реальный объем работ в действительности будет меньше официально заявленного.

Впрочем, эти обвинения вполне могли быть вызваны недовольством конкурентов из числа компаний-сторожил.

Провал с обслуживанием жилых домов

В 2016 году при реформе ЖКХ частные структуры официально получили право заниматься уборкой подъездов. «Чистый свет плюс» сразу же выиграл крупные тендеры на обслуживание домов в нескольких районах Минска.

Но жители стали массово жаловаться на качество работ, выкладывая фотографии в сеть.

Фото: realt.onliner.by

Договоры на уборку подъездов с «Чистым светом плюс» стали расторгать.

На тендерах компания предлагала цены ниже нормативных, но выяснилось, что справится с задачей ей иногда не по силам.

Критика за качество персонала и отношение к нему

Компания «Чистый свет плюс» набирала уборщиц, предлагая им зарплаты от 200-220 рублей. Естественно, люди были сильно недовольны таким отношением, обвиняя руководителей в желании наживы.

С другой стороны, клиенты и жители домов писали на форумах, что среди уборщиков много маргинальных элементов.