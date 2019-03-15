В Польше – самый большой рост рождаемости в ЕС 1 15.03.2019, 10:41

Рост рождаемости в Польше в 2017 году составил 5,2%.

В ЕС нет ни одной страны, в которой уровень рождаемости был бы достаточно высоким, чтобы предотвратить сокращение населения. Общий коэффициент рождаемости в ЕС в 2017 году составил 1,59 рождений на одну женщину по сравнению с 1,6 в 2016 году, в свете данных, опубликованных Евростатом, сообщает «Радио Польша».

Ни одна страна ЕС даже не приблизилась к уровню рождаемости на уровне 2,1, который обеспечивает простую смену поколений.

Демографическая ситуация в Европе пока может решаться только путем привлечения мигрантов, которые восполнят нехватку рабочей силы.

В среднем в ЕС женщинам, родившим первого ребенка, было 29,1 года. В 2013 году — 28,7 года.

Самым высоким уровнем рождаемости в ЕС может похвастаться Франция. В 2017 году на одного француза было 1,9 новорожденных. В Польше, по сравнению с 2016 годом, уровень рождаемости увеличился до 1,48 на одну женщину. В 2017 году в стране родилось 401 982 ребенка, что на 19 725 больше, чем в предыдущем году, что означает рост рождаемости на 5,2 процента. Это самый большой рост во всем ЕС.

Средний возраст матерей при первых родах отличается в зависимости от страны ЕС. Болгарки первого ребенка рожают в среднем в 26,1 года, в Польше в 27,3.

Большая семья особенно популярна в Финляндии. Именно в этой стране самый высокий процент матерей, родивших четвертого или последующего ребенка — 10,3%.

В польских семьях в 2017 году четвертый и последующий ребенок появлялись только в 4,3% родов, а третий ребенок — в 12,2%. Этот результат ниже среднего по ЕС.