Участник бунта в «Минсктрансе»: Включайте диктофон, изобличайте факты давления 2 15.03.2019, 10:43

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Только так можно добиться справедливости.

После того как 1300 человек подписало петицию о проблемах общественного транспорта и нарушениях условий труда, «Минсктранс» начал давление на подписантов. В интернете появилось письмо, в котором сотрудников призывают отозвать свои подписи, сообщает praca-by.info.

Работники создали новое обращение, в котором просят «защитить от незаконного давления со стороны нанимателей». Однако, представители «Минсктранс» отрицают факты давления.

«По имеющимся у нас сведениям к некоторым работникам, подписавшим обращение, со стороны отдельных должностных лиц ГП "Минсктранс" применяются меры психологического воздействия (угроза непродления контрактов, выселения из общежитий и т.д.), с требованиями отказаться от подписей в обращении, и молчать на запланированных собраниях по рассмотрению обращения. В результате преследования за критику, особенно в Троллейбусном парке №3, определенное количество заявителей уже вынуждены отказаться от требований и своих подписей в обращении» - говорится в тексте петиции.

Член профсоюза РЭП Валентин Рябченко и бывший работник троллейбусного парка №3 рассказал как ему удалось отстоять свои права работая в «Минсктранс»:

— Проблемы в филиалах Минсктранс касаются не только водителей. Наниматель экономит на безопасности людей, которые там работают и тем самым подвергает опасности и их, и пассажиров.

Я работал сварщиком и столкнулся с недоплатой по переработкам. Всё оформлялось без приказа. Обещали заплатить потом, но добиться выплат удалось только после проверки Департамента государственной инспекции труда и большого количества обращений в разные органы. В моём случае огласка в СМИ и обращения в Департамент дало свой результат. Нанимателю пришлось признать нарушения и выплатить. Кроме того были многочисленные нарушения условий труда и безопасности, на которые я также жаловался.

«Надеюсь, водители не откажутся от подписей под петицией»

— Отстаивать интересы мне помогал независимый профсоюз РЭП, в то время как комиссия по трудовым спорам и профком прогосударственного профсоюза на работе, которые должны были защищать мои права, встали на сторону нанимателя.

Надо не бояться отстаивать свои права - включайте диктофон, опубличивайте факты давления. Только так можно добиться справедливости. Я очень надеюсь, что водители на которых сейчас давят в филиалах «Минсктранс» не откажутся от своих подписей под петицией, а наоборот сплотятся и будут бороться. Победить систему можно - важно не сдаваться.

Правовой инспектор профсоюза Юрий Беляков рассказал, что в РЭП ранее обратились несколько работников филиалов «Минсктранс»:

— Водители рассказывают, что работают более 12 часов и переработки не фиксируются, не выдают дни отдыха, которые положены по календарю. Это однозначное нарушение трудовых прав. И мы, защищая своего члена, обращались и к руководству троллейбусного парка №2, и в Министерство труда и соцзащиты. Ни наниматель, ни компетентные органы пока не предприняли никаких действий. Мы будем продолжать добиваться соблюдения трудовых норм.

«Штрафовали водителей за состояние троллейбусов»

— Нам поступала информация, что после запуска петиции в один из парков приехала транспортная милиция и ГАИ. Оштрафовали присутствовавших водителей за немытые лобовые стёкла. Хотя за это несет ответственность начальник колонны. Мы расцениваем это как давление. Кроме того, водителей вызывают на личные беседы. В частности с одним из обратившихся мы ходили на встречу с заместителем начальника по эксплуатации. Меня на эту встречу не допустили. Мы предполагаем, что целью беседы было заставить работника придерживаться позиции нанимателя и на планирующемся собрании отказаться от подписи под петицией. Право подавать обращения закреплено в Конституции. Никто не имеет права оказывать такого рода давление.

По словам водителей транспорт выходит на линию без фактической проверки - они сами себя допускают. В тексте петиции они также ссылаются на небезопасность транспорта. Это проблемы не только водителей и сотрудников «Минсктранс». Это касается и пассажиров — в их интересах также поддержать водителей и отстоять безопасный транспорт. Это дело сейчас набирает резонанс и мы со своей стороны готовы защитить права обратившихся к нам работников «Минсктранс».