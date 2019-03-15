ЕС ввел санкции против россиян из-за нападения в Керченском проливе 1 15.03.2019, 10:51

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Названы имена тех, кто попал в санкционный список.

Европейский Союз ввел санкции в отношении восьми россиян в связи с нападением на украинские корабли в Керченском проливе, которое произошло 25 ноября прошлого года, сообщает «Интерфакс».

В официальном журнале ЕС перечислены имена россиян, подпавших под санкции, это - Сергей Станкевич, Андрей Шеин, Алексей Саляев, Андрей Шипицын, Алексей Шатохин, Руслан Ромашкин, Сергей Щербаков и Александр Дворников.

«Новая газета» называет должности некоторых фигурантов санкционного списка: «В список Евросоюза вошли, в частности, начальник погрануправления «Федеральной службы безопасности по Крыму и Севастополю» Сергей Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников».

Также под санкции попали командир малого противолодочного корабля ВМС России "Суздалец" Сергей Щербаков, начальник службы пункта управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю Сергей Ромашкин, начальник службы в городе Керчи пункта управления ФСБ по Республике Крым Алексей Шатохин, заместитель начальника управления - начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по Крыму Андрей Шеин, командир корабля "Дон" Госпогранслужбы ФСБ РФ Алексей Саляев и командир корабля "Изумруд" Андрей Шипицын.

«В связи с применением силы РФ, которое привело к задержанию украинских военнослужащих и кораблей 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, … Совет ЕС считает, что восемь человек должны быть включены в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры», — сказано в документе.

В документе также отмечается, что санкции вводятся «из-за применения Российской Федерацией силы» во время инцидента в Керченском проливе, что «представляет собой нарушение международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Украины».

Россиянам, против которых ввели санкции, запрещается въезд в ЕС, их активы на территории Евросоюза блокируются.