В каких странах мира самый чистый воздух 2 15.03.2019, 11:24

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В тройку победителей попали три страны ЕС.

Самым чистым воздухом в ЕС может похвастаться Финляндия, в мире ее обогнала только Исландия. Помимо них в пятерку вошли Эстония и Швеция, а также Австралия, пишет "Европульс".

Такие данные приводятся в исследовании международной природоохранной организации Greenpeace и компании-разработчика компьютерных программ AirVisual, куда вошли 73 страны мира.

Специалисты оценивали, сколько микрочастиц пыли PM 2.5 в среднем содержится в воздухе городов той или иной страны. Это один из самых опасных для человека видов загрязнения воздуха: из-за очень мелкого размера (2,5 микрона в диаметре – в 24 раза меньше толщины человеческого волоса) частицы проникают глубоко в дыхательные пути, оседают в легких и разносятся по всему организму. Это вызывает проблемы со здоровьем от аллергий до онкологических заболеваний.

Хуже всего качество воздуха оказалось в Бангладеш, Пакистане и Индии. В России качество воздуха оценили как хорошее – она оказалась во второй десятке стран с самым чистым воздухом.

Страны Северной Европы традиционно лидируют в мировых рейтингах чистоты воздуха. Финляндия возглавила мировой список стран с чистым воздухом в прошлогоднем исследовании ВОЗ, а за ней по пятам идут Эстония, Швеция, Норвегия и Исландия.