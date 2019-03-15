День святого Патрика 2019: приготовьте зеленое пиво

День святого Патрика 2019: приготовьте зеленое пиво1
- 15.03.2019, 11:29
Зеленый – главный цвет весеннего ирландского праздника.
День святого Патрика каждый год отмечают 17 марта. Многие люди на всей Земле празднуют этот день уже сотни лет, наряжаясь в зеленый цвет, пишет "Сегодня".
День святого Патрика является государственным праздником в Ирландии и Северной Ирландии. Праздник также широко отмечается ирландской диаспорой в Великобритании, Канаде, США, Аргентине, Австралии и Новой Зеландии.
Зеленое пиво на День святого Патрика
Ингредиенты:
• 2 капли жидкого пищевого красителя
• 1 бутылка светлого пива (на ваш вкус)
Рецепт приготовления:
1. Капните в охлажденный пивной бокал зеленый пищевой краситель.
2. Откройте бутылку пива и медленно влейте напиток в бокал.
3. При необходимости перемешайте. Готово!