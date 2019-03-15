Особенности национальной охоты на наши кошельки 2 Cветлана Балашова

15.03.2019, 11:38

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Российские торговые сети широким фронтом наступают по всей территории Беларуси.

Белорусская Ассоциация розничных сетей, обратившись с письмом к министру антимонопольного регулирования Владимиру Колтовичу, отметила, что у экспертов ассоциации имеются серьезные претензии к жесткому дискаунтеру российского происхождения: пренебрежение санитарными и противопожарными нормами и правилами работы торговых объектов, отсутствие систем вентиляции, отопления, пожарной сигнализации, несоблюдение температурных режимов хранения и реализации товаров, продажа товаров с истекшим сроком годности... И вообще, дескать, крупные торговые сети подрывают белорусскую экономику, заваливая огромные торговые площади исключительно импортом и ширпотребом, «съедая» при этом десятки маленьких магазинов шаговой доступности.

«Светофор» всегда зеленый

Российская торговая сеть «Светофор» в Беларуси, по мнению экспертов, работает по собственным правилам, нарушая при этом существующие в нашей стране. К примеру, в магазинах «Светофор» требования к ассортиментному перечню товаров не соблюдаются в половине товарных групп, а там, где ассортиментный перечень соблюден, доля белорусского товара составляет скромные 20 процентов.

Надо отметить, что от проверок новичок на белорусском рынке ритейла огражден указом президента от 16 октября 2017 года о совершенствовании контрольной деятельности. Те проверки, которые все-таки возможны, показали, что вопросы к магазинам есть. Так, в Жодино сотрудниками МЧС были выявлены нарушения правил пожарной безопасности.

Тем не менее планы у «Светофора» весьма амбициозные. В настоящее время в торговом реестре МАРТ зарегистрировано 12 действующих магазинов. Эксперты предупреждают, что с учетом амбициозных планов «Светофора» — в 2019 году российский ритейл предполагает расширить свою сеть до 150 магазинов в различных регионах Беларуси — сеть может «подвинуть» национальных игроков, играя совершенно по другим правилам.

Последний магазин компания открыла в Бресте. По пяти следующим объектам уже открыто финансирование. «Светофоры» появятся в Жодино, Молодечно, в пригороде Лиды, в Жлобине, Слуцке, Калинковичах и Мозыре, а в Барановичах и Гродно откроется по второму торговому объекту сети.

Надо отметить,что проект «Светофор» стартовал в 2009 году в Красноярске, в 2013-м начал активную экспансию по России, за пару лет превратившись в успешную федеральную сеть. Сейчас «Светофор» насчитывает почти 1000 магазинов в России, Казахстане, Германии, Китае. Основатели компании — братья Шнайдеры и примкнувшие к ним многочисленные родственники.

Ощутимых успехов и миллиардной прибыли «Светофору» во многом удалось добиться благодаря эффективной системе логистики. В торговой сети — культ экономии для покупателей, которые живут трудно и всегда ищут места, где купить дешевле. Товары в «Светофоре» представлены, как правило, мелкими производителями с неизвестными брендами, а доля известных в ассортименте не превышает 10 процентов. Закупочная цена при этом должна быть на 30 процентов ниже, чем у поставщиков-конкурентов. Главная особенность — сеть заключает прямые договоры с производителями, а те предлагают продукты нужной цены.

«Детский мир» уже наступил

Крупнейший в России розничный оператор торговли детскими товарами «Детский мир» сообщил о подписании договора аренды с компанией «Евроторг» (сеть магазинов «Евроопт») на размещение первого магазина в Беларуси. Площадь дебютного магазина в Минске впечатляет — 1690 квадратных метров. В нашей стране российский ритейлер будет развиваться под брендом «Детмир». В белорусской сети будет представлено более 30 тысяч наименований товаров для детей до 12 лет. По данным на 31 декабря 2018 года, сеть «Детский мир» представлена 673 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 237 городах России и 1 5 городах Казахстана.

— С 2012 года наша компания занимает лидирующие позиции на рынке детских товаров России, — утверждает директор розничной сети «Детмир» Андрей Белик. — Технологии отработаны, процессы налажены — это дает отличные возможности для расширения бизнеса, изучать рынки ближнего зарубежья.

Близкое расположение, схожие менталитет, язык и уровень жизни — именно эти факторы сыграли ключевую роль в выборе Беларуси в качестве нового рынка. Конкуренция в сегменте нас не испугала. Планируя выход на белорусский рынок, пришлось столкнуться с определенными трудностями. Например, частично поменять проверенные технологии и алгоритмы работы на новые, подстраиваясь под требования законодательства Беларуси. Белорусские законы розничной торговли вообще и торговли детскими товарами в частности строже российских. Мы стремимся к тому, чтобы средняя стоимость товаров «Детмир» была ниже конкурентных предложений. Это важное и главное, наверное, для покупателя преимущество удается сохранять благодаря регулярным и внушительным объемам оптовых закупок.

В ближайшие пять лет мы будем стремиться занять лидирующие позиции на рынке детских товаров в Беларуси. Это — не призрачная мечта, а вполне реальная цель. Соответственно стратегии развития, планируем открывать по 10 магазинов в год. Очень скоро «Детмир» появится в областных и районных городах Беларуси. В 2020 году начнем развивать для белорусских покупателей электронную коммерцию: дадим покупателям возможность совершать онлайн-покупки на сайте, пользуясь серверами, которые были проверены и «обкатаны» в России и Казахстане.

Ozon со скоростью ветра

Один из крупнейших российских операторов Ozon сделал доставку товаров для белорусских покупателей в три раза быстрее, чем рань

ше. Для жителей Минска срок доставки составляет теперь 48 часов с момента заказа, для других крупных городов — 72 часа. Быстрая доставка доступна курьерами GIoBel 24 или в пункты самовывоза логистического партнера в Минске и еще 25 городах страны. Надо отметить, что раньше минимальный срок доставки заказа на Ozon по Беларуси составлял 5—7 дней. К слову, в 2018 году количество заказов, сделанных на Ozon жителями Беларуси, выросло в 2,2 раза к предыдущему году, а общая сумма заказов — на 109 процентов.

— Пока самой популярной товарной категорией остаются книги (рост +89% год к году), — утверждает менеджер компании Алла Бузукович. — Но надо отметить, что как минимум на 20 процентов увеличилось число клиентов, которые делают мультикатегорийные заказы. В таких заказах объединяются товары из трех-четырех категорий — от детских игрушек до зоотоваров и даже автозапчастей. В связи с этим «новые» для белорусских клиентов категории растут еще быстрее: например, продажи спортивных товаров по итогам 2018 года выросли на 152 процента, детские — на 260 процентов.

Чуть меньше рост — примерно в два раза — показали электроника, товары для дома, парфюмерия и косметика. Стоимость самого крупного заказа, сделанного на Ozon из Беларуси в прошлом году, составила 5,2 тысячи белорусских рублей. В него вошло более 20 товаров из пяти различных категорий: электроника, книги, детские игрушки, товары для дома и зоотовары. Компания планирует активно развиваться в Беларуси: осенью 2018 года Ozon стал проводить мониторинг белорусского рынка, анализировать ключевых игроков и ассортимент, рынок поставщиков и производителей, а также рынок помещений под распределительные центры и пункты вывоза товаров.

В битве с торговыми сетями государство проиграет

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли приступили к обсуждению концепции нового документа о противодействии монополизации торговли. Чиновникам и бизнесу предстоит решить, насколько целесообразно вводить какие- то дополнительные меры государственного регулирования работы монополистов. Представители бизнес-союзов заявляют о том, что крупные торговые сети, которые занимают доминирующее положение на рынке, оказывают влияние на производителей и цены: в равных, ничем не ограниченных условиях поглощают мелкие сети, и страна получает обратный эффект: монополизация, нарушение экономики...

— Обвинения в том, что крупные торговые сети делают неконкурентоспособной мелкую розницу, не выдерживают никакой критики, — уверяет доктор экономических наук Алексей Дарьялов.

—Чтобы понять эту проблему, надо обратиться к опыту европейских стран, где торговые сети появились лет пятьдесят назад. В обращении в МАРТ с просьбой «разобраться» с крупными ритейлерами упоминаются 17 крупнейших сетей Беларуси, которые нарастили товарооборот за последние годы на 15 процентов. Но! Во многих западных странах 3—5 сетей держат до 95 процентов розничного рынка продуктов питания! И это никоим образом не мешает существовать мелким розничным сетям. Дело в том, что торговые сети — это универсальные магазины по продаже универсального ассортимента. Это примерно 85 процентов продовольственных товаров, которые наиболее востребованы покупателями. Никто не сможет обеспечить население этим набором продуктов первой необходимости, кроме крупных торговых сетей: и по качеству, и по ассортименту, и по ценам. Ниша мелкой розницы во всем мире — 5—15 процентов. Крупные торговые сети вряд ли сумеют сделать такой хлеб и выпечку, как небольшая пекарня, представить такое количество сортов кофе, как специализированный кофейный магазин, представить ассортимент фермерских продуктов лучше самих фермеров. И это — главная ниша для мелкой розницы во всем мире, которая при этом старается разместиться рядом с магазинами крупных торговых сетей — ведь именно там обеспечивается основной покупательский трафик. Грустно, но сегодня с постоянными жалобами и требованиями к МАРТ и другим государственным структурам от имени бизнес-союзов обращаются конкретные люди — мелкие игроки на потребительском рынке, которые не выдерживают текущую конкуренцию. Они требуют для своего бизнеса преференций, а для своих конкурентов — дополнительных административных барьеров.

Светлана Балашова, «Cвободные новости»